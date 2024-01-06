 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği konferansa katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği konferansa katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği 'KKTC'nin Kuruluşunun 40. Yılında Esaretten İstiklale Kıbrıs Türklüğü' konulu konferansa katıldı. Tatar, etkinlikte Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin Türkiye ile daha güçlü hale geldiğini belirtti. Konferans, yoğun bir katılımla gerçekleşti ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen\'in düzenlediği konferansa katıldı
06.01.2024 - 15:56,
Abone Ol

Bir dizi ziyaret için Antalya'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kemer'de Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği 'KKTC'nin Kuruluşunun 40. Yılında Esaretten İstiklale Kıbrıs Türklüğü' konulu konferansa katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Anadolu'nun bir uzantısı olduğunu belirtti.

Milli iradeyi ortaya koyarak destan yazdık

Türkiye sayesinde KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu, yapılan yeni yatırımlarla da çehresinin değiştiğini söyleyen Ersin Tatar, KKTC'nin Türkiye ile daha güçlü hale geldiğine işaret etti. Türkiye, Anadolu, Mehmetçikler ve Türk halkının desteğiyle Kıbrıs'ta bir destan yazdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesine ramak kala orada milli iradeyi ortaya koyarak destan yazdık. Bugün Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, anavatanıyla uyum içerisinde" dedi.

Türkiye Kamu Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan katılımcıları Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hulusi Şahin ise "Hoşgeldiniz, şerefler verdiniz" dedi. Atatürk'ün 'Toroslarda bir Yörük çadırı tüterse korkmayın bu millete hiçbir şey olmaz.' sözlerini hatırlatan Vali Şahin, "Şimdi ben de buradan Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. 40'ıncı yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bilsin ki Toroslarda bir Yörük çadırı tüterse ki tütüyor. Daha uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hür ve müreffeh olarak yaşayacaktır" dedi.

Türkiye Kamu Sen'in düzenlediği 'KKTC'nin Kuruluşunun 40. Yılında Esaretten İstiklale Kıbrıs Türklüğü' konulu konferans fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, sendika genel başkanları, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Antalya, Kıbrıs, Diplomasi, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği konferansa katıldı - Son Dakika


16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:32 Fenerbahçe, Simon Kjaer'i transfer etmek için nabız yokluyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği konferansa katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement