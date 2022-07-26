KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de"

26.07.2022 16:59
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Lozan Antlaşmasına rağmen deniz yetki alanları usulsüzce silahlandırılarak, Türkiye ve Anadolu'ya rahatsızlık vermek istenilmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Lozan Antlaşmasına rağmen deniz yetki alanları usulsüzce silahlandırılarak, Türkiye ve Anadolu'ya rahatsızlık vermek istenilmektedir. Ege'de bunlar yaşanıyorken Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta da aynı benzer planlar devam etmektedir. Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Taşucu'na feribotla gelerek Seka Limanına geçti. Burada Tatar'ı Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, askeri erkan ve protokol üyeleri karşıladı.

Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'ne geçen Tatar, öğle yemeğini yedikten sonra Yeşilovacık Mahallesine geçerek burada Şehitlik Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Silifke'de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Ziyaretimizin amacı Mersin'den şehit cenazesi vardı. Remzi Nişan şehit olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bulunduğumuz bölge çok önemli bir yer. Buradan kayıklarla Kıbrıs'a giden rahmetli Rauf Dentaş'ın çok sık bulunduğu bölgedeyiz. 1974'de burası önemli bir rol oynamıştır. Rauf Denktaş buradan kayıkla Karpaz bölgesine geçmiştir. 1974'de paraşütçüler Kıbrıs'a buradan gitmişlerdir. Beşparmak Dağlarında Mehmetçikler ile Mücahitler birlikte kucaklamışlardır. Kıbrıs halkı özgür bir şekilde bağımsızlığını bu zamana kadar sürdürmüşlerdir. Anavatan'ımızın bize ne anlam ifade ettiğini iyi bilmeliyiz. Sizler her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında oldunuz. Her türlü ilgi ve alakayı gösterdiniz. Kıbrıs davası milli bir davadır" dedi.

Ulusal çıkarlarını sürdürmek için Mavi Vatan'da haklarını koruyacaklarını belirten Tatar, "Çünkü maalesef Rum, Kıbrıs'ı nasıl bir Herena Adası yapacaklarını sinsi sinsi planlar içerisinde oluşturmaktadırlar. Bugüne baktığımızda Lozan Antlaşmasının 99. Yıldönümü. Ege adalarında neler yapıldığını görüyoruz. Lozan Antlaşmasına rağmen deniz yetki alanları usulsüzce silahlandırılarak, Türkiye ve Anadolu'ya rahatsızlık vermek istenilmektedir. Ege'de bunlar yaşanıyorken Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta da aynı benzer planlar devam etmektedir. Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de. Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile bu mücadeleyi sürdürdük. Bu bizim müşterek ve milli davamızdır. Dolayısı ile Doğu Akdeniz'de bu gelişmelere bağlı olarak yetki alanları ve değişen konjoktür ile hem de kara suları olarak biz mücadelemizi sürdürmek, Türkiye ile iş birliği içerisinde mavi vatanda hakkımızı korumayı sürdürmek istiyoruz. Ulusal çıkarlarımızı sürdürmek ve sahip çıkmaz zorundayız" şeklinde konuştu.

Abdülhamid Han gemisinin sondaj çalışmaları ile Türkiye'nin çıkarlarına katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

"Yolculuğum esnasında Abdülhamid Han gemisini gördüm. Bu devasa sondaj gemisinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin sondaj çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettik. Çünkü denizlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını hukukunu ve sondaj çalışmalarına hizmeti çok büyük olacaktır. Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Tatar daha sonra Erdemli ilçesine geçti. - MERSİN

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Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
Kaynak: İHA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de' - Son Dakika

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