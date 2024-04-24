KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Fırat Üniversitesi\'ni övdü

Politika

Elazığ'ın Kıbrıs Türkü için ayrı bir önemi olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Fırat Üniversitesi'nin başarılı bizleri mutlu ediyor" dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Uluslararası Final Üniversitesi'yle iş birliği protokolü imzalamak amacıyla gittiği Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret etti. Son yıllarda başarılını artıran Fırat Üniversitesi'yle ilgili övgü dolu sözler söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Fırat Üniversitesi'nin başarılarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Elazığ'ın Kıbrıs Türkü için ayrı bir önemi var. Elazığlı olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın Kumsal Katliam'ı olarak bilinen olayda eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi, Hakan şehit edildi. Elazığ ziyaretinde şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, KKTC'den toprak götürdüm. Bu olayı unutmadık ve unutturmayacağız. Bağımsız ve hür bir şekilde devlet çatısı altında yaşamamız şehitler sayesindedir. Türkiye'de ilk 10'a giren Fırat Üniversitesi'nin başarıları elbette bizleri mutlu etmektedir. Elazığ ziyaretimde bana göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakaya teşekkür ederim. Şahsıma tevdi edilen fahri doktora unvanının benim için çok kıymetli olduğunu bir kez daha paylaşmak isterim" dedi.

Rektör Prof. Dr. Göktaş da Elazığlılar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oldukça önemli olduğunu belirterek Elazığ'ın selamlarını iletti. - ELAZIĞ