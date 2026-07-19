Öztürkler: Devletimiz pazarlık konusu değildir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantisine sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirterek, "Devletimiz pazarlık konusu değildir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz müzakere konusu değildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk halkına barış, özgürlük ve güven ortamını kazandırdığını belirtti. Öztürkler, "Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteğiyle yükselen Cumhuriyet Meclisimizde 20 Temmuz'un bizlere miras bıraktığı barış, özgürlük ve güven iklimini bir kez daha yüreklerimizde hissederek Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, "Bugün burada yarım asrı aşan bu büyük mücadelenin bizlere bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla koruyacağımızı, devletimizin varlığına, egemenliğimize ve egemen eşitliğimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün kendi devletimizle dimdik ayakta duruyoruz"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştirdiğini vurgulayan Öztürkler, "52 yıl önce bugün bu ada üzerinde bir halkın geleceği değişti. Yok olmakla yüz yüze gelen bir millet, Mehmetçiğiyle ve mücahidiyle omuz omuza mücadele vererek tarihe meydan okudu. O gün atılan her adım, dökülen her damla kan ve verilen her can bugün özgürce nefes alabilmemizin bedeliydi. Şimdi ise 52 yıl sonra bu topraklarda kendi bayrağımız altında, kendi devletimizle dimdik ayakta duruyoruz" diye konuştu.

Öztürkler, konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları eski Başbakan Bülent Ecevit ve o dönemki Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, Kıbrıs Türklerinin milli lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, mücahitleri ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, gazileri saygıyla selamladı. Türkiye'nin desteğine de vurgu yapan Öztürkler, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her zaman yanımızda duran anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne halkım adına en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İzolasyonlar artık sona ermeli"

Öztürkler, 20 Temmuz'un yalnızca geçmişi anma günü olmadığını ifade ederek, "Bugün yalnızca geçmişi anma günü değil, geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa etme irademizi yeniden ortaya koyma günüdür. Acılar da gördük, yokluğu da, göçü de yaşadık, zulmü de. Ama hiçbir zaman umutsuz olmadık. Çünkü anavatanımız her zaman yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Öztürkler, "Artık uluslararası toplumda tarihi ve fiili somut gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya yönelik bu adaletsiz uluslararası düzen artık sona ermelidir. Tek ses olup 'izolasyonlar artık yeter' denmelidir. Bir halkı dünyadan kopararak barış inşa edilemez. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını sonsuza kadar görünmez kılabileceğini sanmasın. Haklı mücadelemiz her geçen gün daha fazla karşılık bulmakta, adadaki gerçekler uluslararası toplum tarafından daha net görülmektedir" diye konuştu.

"Devletimiz pazarlık konusu değildir"

Kıbrıs Türk halkının adanın eşit sahibi olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı bu adanın eşit sahibi ve asli unsurudur. Kendi devletinde, kendi bayrağı altında egemen bir halk olarak yaşamaya devam edecektir. Devletimizi yok sayan, egemen eşitliğimizi reddeden, Türk askerinin etkin ve fiili garantisini ortadan kaldırmayı hedefleyen hiçbir dayatma ve hiçbir çözüm planı bizim gündemimiz olamaz. Çünkü güvenliğimiz tartışma konusu değildir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz müzakere konusu değildir. Devletimiz pazarlık konusu değildir" dedi.

Öztürkler, "Er ya da geç, istese de istemese de başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere bütün dünya şu gerçeği kabul edecektir; Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve ilelebet yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Biz buradayız ve dimdik ayaktayız"

Rum kesimindeki açıklamalara da değinen Öztürkler, "Bugün şu anda yaptığım konuşmayı Rum komşularımız da dinliyor. O yüzden açık ve net konuşuyorum. Sürekli duyuyoruz, görüyoruz. Rum siyasilerden askeri yetkililere kadar kimisi Girne Kalesi'ne bayrak dikmek istiyor, kimisi Türk askeri bu adadan gitsin diye açıklamalar yapıyor. Onlara diyorum ki; biz buradayız ve dimdik ayaktayız" dedi.

Türkiye'nin adadaki askeri varlığına dikkat çeken Öztürkler, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler burada, kuvvet komutanlarımız burada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız burada. Bu topraklarda görev başında kararlı, vakur ve sarsılmaz bir ordumuz var. Bizler şanlı tarihten aldığı güçle üç kıtaya, yedi iklime adaletle hükmeden büyük Türk milletinin asil evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

Girne Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağının anlamına da değinen Öztürkler, "Girne'nin burçlarında dalgalanan bayrak sadece bir sembol değil; ecdadın nefesi, şehidin duası ve geleceğimizin teminatıdır. Ne tehditler ne de masa başı söylemler bizi yolumuzdan döndürebilir. Biz biriz, güçlüyüz ve kararlıyız. Bu ada, bu bayrak ve bu millet var oldukça hiçbir güç bizim irademizi sarsamayacaktır" dedi.

Öztürkler, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Biz burada sadece durmuyor, tarihin bize yüklediği sorumluluğu taşıyor, geleceğe anavatan Türkiye ile birlikte yürüyoruz. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın anavatan Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milletinin sarsılmaz kardeşliği, yaşasın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı. Ne mutlu Türküm diyene."

Programa katılan isimler arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel yer aldı. Programa ayrıca bakanlar, milletvekilleri, 1974 Barış Harekatı gazilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - LEFKOŞA