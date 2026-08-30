KKTC'de Katamaran Battı, 267 Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisi battı. Kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batan gemideki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.

Yerel kaynaklar, bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulanstan 15'inin limandan ayrıldığını bildirdi. Ambulansların yolcu veya mürettebattan herhangi bir kişiyi taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

"Devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır"

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. İhtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.