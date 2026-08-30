KKTC'de Katamaran Battı, 267 Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de Katamaran Battı, 267 Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girne açıklarında batan katamaran için arama kurtarma çalışmaları sürüyor, 267 yolcu tehlikede.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisi battı. Kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batan gemideki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.

Yerel kaynaklar, bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulanstan 15'inin limandan ayrıldığını bildirdi. Ambulansların yolcu veya mürettebattan herhangi bir kişiyi taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

"Devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır"

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. İhtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Acil Durum, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'de Katamaran Battı, 267 Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:47:11. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'de Katamaran Battı, 267 Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement