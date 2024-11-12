KKTC Meclisi'nde Gergin Anlar

Politika

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, dün mecliste yaşanan kavgaya ilişkin açıklamasında, "Bunun iki çözümü vardır. ya mahkemeye gidilir ya da meclis kendi içerisinde bu probleme çözüm üretir. Meclisin kendi içerisinde ürettiği çözüm ise geçen gün karşılaştığımız şiddet, hakaret ya da mecliste karşılaştığımız tatsız olaylar değildir. Burada tüm kesimlerin sağduyulu olması gerekir" ifadelerini kullandı.

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimini 26 "evet" 3 "hayır" oyu ile Ziya Öztürkler kazanmıştı. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin dün seçimin ardından yapılması planlanan dünkü oturumda tansiyon yükseldi. Öztürkler'in Meclis Başkanı seçilmesini kabul etmeyen ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına tepki gösterdi. Mecliste başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. CTP'li milletvekili Doğuş Derya, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'e şişe ve şu fırlattı. Diğer milletvekilleri arasında da sözlü ve fiziksel tartışma başladı. Öztürkler'in Meclis Başkanlığına seçilip seçilmediği tartışması devam ederken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Fazilet Özdenefe'nin Meclis'i açmasını bütçe komitesinin açılması için teskerenin onaylanmasını önerdik. Biz yapıcı önerimizi yaptık" dedi. Erhürman'ın açıklamasının ardından mecliste tansiyon bir kez daha yükseldi.

Meclis'teki tartışma sokağa yansıdı

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan tartışma sokağa taşındı. Ulusal Birlik Partisi (KKTC) Gençlik Kolları, Öztürkler'e destek olarak Lefkoşa'da toplandı. Partinin genel merkezinde bir araya gelen gençlik kolları, "Meclis'te Anarşi İstemiyoruz", "Meclis Başkanını Destekliyoruz" sloganları atarak meclis binasına yürüdü. Grup daha sonra olaysız dağıldı.

"KKTC Meclisine yakışmayan bir gün yaşadık"

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan olaylardan sonra açıklamalarda bulundu. Çok üzücü olaylar ile karşılaşıldığını ifade eden Öztürkler, demokrasi ve hukukun öneminin altını çizerek, "Meclis'te çok farklı durumlarla karşı karşıya kalındı. Hep şiddet ve hakarete karşı bir noktada durduk. Ama geçen gün Cumhuriyet Meclisi'nde hem şiddetin hem de hakaretin olduğu KKTC Meclisine yakışmayan bir gün yaşadık. Bundan dolayı üzgünüz" dedi. "Devlet adabı duruşumuzu bozmayacağız" diyen Öztürkler, "Sadece hükümetin değil tüm milletvekillerinin asıl görevinin yasaların altına imza atmak ve devletin bütçesini meclisten geçirebilmektir. Bütçe hiçbir zaman hükümetin bütçesi olmaz devletin bütçesi olur. Devletin bütçesini de meclis yapar. Bu nedenle bizim, KKTC halkına ciddi sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk da bu da bütçeyi geçirebilmektir. Halkın menfaati noktasındaki yasaları ortaya koyabilmektir" ifadelerini kullandı.

"Ya mahkemeye gidilir ya da meclis kendi içerisinde bu probleme çözüm üretir"

Seçimle ilgili bir takım görüşlerin olduğunu, bir tarafın seçimlerin hukuksuz olduğunu ve iktidar partililerin ise seçimin iç tüzüğe ve hukuka uygun olduğu yönündeki görüşleri ifade eden KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, "Bunun iki çözümü vardır. ya mahkemeye gidilir ya da meclis kendi içerisinde bu probleme çözüm üretir. Meclisin kendi içerisinde ürettiği çözüm ise geçen gün karşılaştığımız şiddet, hakaret ya da mecliste karşılaştığımız tatsız olaylar değildir. Burada tüm kesimlerin sağduyulu olması gerekir. Bir sorun varsa meclisin kendi içerisinde çözülmesi gerekmektedir. Meclis kendi içinde çözüm ararken, diyalog yollarını zorlarken meclisin çalışmalarının da aksamaması gerekir. Ülkeye, devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA