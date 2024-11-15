KKTC'nin 41. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Politika

KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Suat Seyitoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Temsilcisi Nazmi Pınar, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Bölge Bando Komutanlığı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

"Mücadelelerle dolu bir devletleşme süreci"

Törende konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, KKTC'nin 40'ıncı yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "41 yıl önce bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesinin somut ifadesi olan KKTC'nin yeni bir yıldönümünü daha kutladığımız en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kıbrıs Türkleri 450 yıllık geçmişin son 50 yılında da mücadelelerle dolu bir devletleşme süreci yaşamıştır. 1963'te oluşmaya başlayan devletimiz, 1974'ten sonra yepyeni bir boyuta taşınmıştır" dedi.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

KKTC'nin siyasi bir çözüme ve tanınma mücadelesine kararlılıkla devam ettiklerini belirten Erkem, "15 Kasım 1983'te mecliste okunan Bağımsızlık Bildirgemiz bir daha Rum tahakkümüne girmeyeceğimizin, özgürlük, egemenlik, eşitlik ve güvenliğimizi asla Rum insafına terk etmeyeceğimizin ilanıdır. Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılabilmesi için uzun yıllar iyi niyetle sürdürdüğümüz müzakerelerin sonunda geldiğimiz geri döndürülemez egemen eşitliğe dayalı iki devlet vizyonumuzu her zaman ve her şartta yanımızda olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin egemen varlığı, uluslararası eşit siyasi statüsü temelinde siyasi bir çözüme ve tanınma mücadelemize kararlılıkla devam etmekteyiz ve edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası"

KKTC'nin Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde sayın sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Türk devletleri ile her alanda ilişki kurmaya hazır bir devlet yapısına sahiptir. KKTC'nin Gözlemci Üyeliği ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın sınırları doğu Akdeniz'e kadar genişlemiş ve en güneydeki KKTC'nin katılımı ile daha da güçlü hale gelmiştir. Bu topraklarda var olma mücadelesi veren atalarımızın fedakarlıklarını unutmadan, büyük bir onur ve sorumlulukla Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için il birliği ile çalışmak hepimizin en önemli görevidir. 41 yıl önce kendi yolunu tayin etme hak ve özgürlüğümüzü kullanarak dünya ve tarih önünde devletimizin kuruluşunu ilan ettiğimiz bu anlamlı günü bir kez daha kutlarım" dedi. - ANTALYA