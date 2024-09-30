Klingbeil ve Özel Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Politika

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Klingbeil ve Özel, beraberindekiler ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Lars Klingbeil'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Klingbeil, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Lars Klingbeil deftere şunları yazdı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle."

Özel ile Klingbeil daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anıt mezarına da çiçek bıraktı ve Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.