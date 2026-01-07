Kocagöz: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye meclisi toplantısında dünya genelindeki gelişmelere dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu toprakların bedel ödenerek vatan olduğunu ifade eden Başkan Kocagöz, "Sadece kınamak yetmez. Bir ders çıkarmalıyız. Bu ders güçlü Türkiye olmalı. Biz aktı, karaydı, oydu buydu demeden birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.

Kepez Belediyesi'nin 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısı, Başkan Mesut Kocagöz başkanlığında yapıldı. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda grup sözcülerinin yeni yılla ilgili temennilerini dile getirmelerinin ardından söz alan Başkan Kocagöz, 2026 yılının sağlık, mutluluk ve adalet getirmesi temennisinde bulunarak, vatandaşların yaklaşan Miraç Kandili'ni kutladı. Sözlerine emeklilere ve yaşlılara değinerek devam eden Başkan Kocagöz, "Emekliler hepimizin göz nuru. Kepez yaşlı dostu bir ilçe. Bunu meclisimizden de geçirdik. Bununla ilgili Türkiye'de olmayan projeleri tek tek faaliyete geçiriyoruz" dedi.

Emekliler Lokalleri'nin yetmediğine değinen Başkan Kocagöz, "Çünkü orada çay 5 lira. Emeklilerimize nasıl faydalı olabiliriz, bununla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerimizi tek tek hizmete açacağız. Her hafta bir açılış yapacağız. Bunu hep beraber yaptık. Bütün meclis üyelerimiz, bütün bürokrat arkadaşlarımız hep beraber yaptık. 7 büyük temel atma törenimiz var" diye konuştu.

"Kepez değişecek, dönüşecek"

Kepez'deki temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Kocagöz, "Temizlik temizlemek değil, kirletmemektir. İşte bu kültürü hani hep diyoruz; Kepez değişecek, dönüşecek. Bu kültürü hep beraber kazanacağız. Lütfen Kepez'de gördüğünüz her türlü eksiklikleri bizlere bildiriniz. Meclis üyelerimizin asli görevi budur. Biz buraya çalışmaya geldik. Bizi eleştireceksiniz, biz doğru işler yapacağız" dedi.

"Bu topraklar için bedel ödendi"

Dünyadaki gelişmelere de değinen Kocagöz, "Bu topraklar bizim topraklarımız, bedel ödenerek vatan oldu. Şehit kanlarıyla mühürlendi. O zaman sadece kınamak yetmiyor. Bizler de kınıyoruz, hem de şiddetle ama buradan bir ders çıkarmalıyız. Bu ders güçlü Türkiye olmalı. Başka hiçbir yolumuz yok. Biz aktı, karaydı, oydu buydu değil, birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu ülkeyi iyi yöneteceğiz, bu insanlara daha çok hizmet edeceğiz. Daha güçlü olmak zorundayız. Bunu nasıl yapacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, insanımızı daha çok seveceğiz. Hizmeti hep beraber yapacağız. Biz buraya hizmet etmeye, faydalı olmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"Denetim komisyonu seçildi"

Konuşmaların ardından meclise sunulan 44 yazılı ve 5 önerge olmak üzere 49 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 1 yıllık görev süresi dolan Denetim Komisyonu'ndaki 5 üye yerine gelecek isimler de seçimle belli oldu. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde Denetim Komisyonu'na İbrahim Yılmaz (CHP), Yılmaz Yıldız (CHP), İbrahim Velican (CHP), Yusuf İşeri (AK Parti) ve Ali Baki Sarıca (MHP) seçildi.

Belediye meclisinin 2026 yılında 1 aylık tatil süresinin ağustos ayı olması talebi de oybirliğiyle meclisten geçti.

Başkan Kocagöz'e yetki

Antalya Kepez A.Ş, Kepez İnsan Kaynakları A.Ş, KEPTAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş, Antalya Pamuklu Dokuma A.Ş, ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. ve Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı'nın 2026 yılı içerisinde yapacağı tüm olağan ve olağanüstü toplantılarda Kepez Belediye Başkanlığını temsilen görevlendirme yapılabilmesi için Başkan Mesut Kocagöz'e yetki verildi. Kepez halkına sağlanan daha ucuz ve kaliteli ekmek temininin yeni yılda da devam edebilmesi için Kepez Belediyesi ile Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanacak 1 yıllık Ortak İş Protokolü için de Başkan Mesut Kocagöz'e yetki verildi.

Kepez'e kardeş şehir

Kepez Belediyesi ve Kuzey Makedonya'nın Bitola şehri arasında 'Kardeş Şehir Protokolü' yapılması için Başkan Kocagöz yetkilendirildi. Kepez Belediye Meclisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Engelli Hizmetleri kurulması ve 'Engelli Hizmetleri Birimi Çalışma Yönetmenliği ile ilgili hazırlanan Engelli Farkındalık Komisyonu Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

İsimleri Kepez'de yaşayacak

Ahatlı Mahallesi 3155. Sokak'taki parka 'Nene Hatun Parkı' yine aynı mahalledeki 3157. Sokak üzerindeki parka 'Bahriye Üçok Parkı', 3139. Sokak'taki parka 'Barış Parkı', Çamlıbel-Göçerler Erenköy, Kanal ve Fatih mahallelerinde yaşayan vatandaşları çoğunluğunun Korkutelili olması dolayısıyla 4906-4907. Sokak kesişimindeki parka 'Korkuteliler Parkı', Çamlıbel Mahallesi'ndeki parka 'Çamlıbel Parkı', Çamlıbel-Erenköy-Esentepe sınırlarındaki 4875. Sokağa da 'Şehitler Caddesi' isminin verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

İsim Tespit Komisyonu'na havale edildi

Kirişçiler Mahallesi 9979-9982. sokaklar kesişimindeki parka Şehit Mehmet Ece, yine aynı mahallede 9821-9822. sokaklar kesişimindeki parka Şehit Mustafa Cingöz, Ahatlı Mahallesi 3180. Sokak üzerindeki parka Yunus Emre Parkı, Ahatlı Mahallesi 3180. Sokak üzerindeki parka Umut Parkı, aynı mahalledeki 3119. Sokak'ta bulunan parka da Deniz Parkı isminin verilmesi İsimTespit Komisyonu'na havale edildi. Aktoprak Mahallesi 1021-1026. Sokak kesişimindeki belediyeye ait park alanına hayırsever eliyle semt evi yapılması, Yeni Mahalle'deki sosyal tesis alanının Barınma Evi olarak tadil edilmesi için Başkan Kocagöz yetkilendirildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kısa süre önce vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının Kepez'deki bir parka verilmesi önerisi de ocak ayı meclisine taşındı. Karşıyaka Mahallesi'ne hayırsever eliyle Semt Evi yapılması, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait taşınmazın yine hayırsever eliyle tadil edilerek Aktif Yaşlanma Merkezi olarak kullanılması, Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Tarifeleri, Santral ve Ünsal mahallesi sınırlarının düzenlenmesi de hususu da önerge ile meclis gündemine taşındı. - ANTALYA