Kolombiya Devlet Başkanı İsrail ile Diplomatik İlişkileri Keseceğini Duyurdu

Politika

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurarak, "Filistin ölürse insanlık ölür ve biz ölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu. Petro, İsrail'in "soykırımcı bir hükümete sahip olması" nedeniyle ilişkilerin kesileceğini kaydederek, "Filistin ölürse insanlık ölür ve biz ölmesine izin vermeyeceğiz" dedi. - BOGOTA