Kolombiya, İsrail Aleyhine Dava Talebini Geri Çekiyor - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail Aleyhine Dava Talebini Geri Çekiyor

Kolombiya, İsrail Aleyhine Dava Talebini Geri Çekiyor
17.07.2026 12:39
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Kolombiya, yeni yönetimiyle Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olmayacak.

Kolombiya, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına müdahil olma talebini geri çekecek.

Kolombiya'da yeni yönetim göreve gelmesine haftalar kala İsrail yanlısı tutum sergiledi. Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralacak olan seçilmiş Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına müdahil olma talebini geri çekeceğini açıkladı.

Espriella'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya, Birleşmiş Milletler organları da dahil olmak üzere uluslararası alanda yeniden sorumlu bir tutum benimseyecek ve Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olma talebini geri çekecek" denildi.

Söz konusu karar, Kolombiya'da Dışişleri Bakanlığı görevini devralacak olan Omar Bola Escobar'ın dün İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmesinin ardından açıklandı. Escobar, Saar ile görüşmesinde ayrıca, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağını, iki ülke arasındaki tam diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğini ve vize uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

"Soykırımı destekleyen kişi onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırımı getirir"

Görevdeki Devlet Başkanı Gustavo Petro, yeni yönetimin aldığı karara sert tepki göstererek, "Soykırımı destekleyen kişi onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırımı getirir. Sayın Abelardo, Gazze'de 22 bin bebeği füzelerle öldüren Netanyahu'yu desteklemeyi gerçekten onurlu mu buldunuz? Siz de bu durumda soykırımın suç ortağı oluyorsunuz ve sizinle birlikte çalışanların elleri de masum insanların kanına bulaşıyor. Bunu, Kolombiya Devlet Başkanı olmanızı sağlayan Netanyahu'ya olan borcunuzu ödemek için yapıyorsunuz; çünkü ona sahip olmasaydınız bugün Kolombiya Devlet Başkanı olamazdınız" dedi.

UAD, 2023 yılı sonundan bu yana İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı askeri operasyonun, İkinci Dünya Savaşı sonrasında hazırlanan Soykırım Sözleşmesi kapsamında soykırım teşkil edip etmediğini değerlendiriyor. Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023'te BM'nin en üst düzey yargı organı olan UAD'de İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına, Türkiye, Mısır, İrlanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke dahil olmuştu. - BOGOTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kolombiya, İsrail Aleyhine Dava Talebini Geri Çekiyor - Son Dakika

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