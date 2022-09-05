Kılıçdaroğlu'ndan net adaylık mesajı: Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan net adaylık mesajı: Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım

05.09.2022 11:13
Kılıçdaroğlu'ndan net adaylık mesajı: Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım

Katıldığı programda 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair sorulan soruyu yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili ismi sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi.

"BEN HAZIRIM" MESAJI VERDİ

Konuk olduğu programda aday olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Oturacağız, ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lider oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" şeklinde konuştu.

"SEÇECEĞİMİZ CUMHURBAŞKANI ADAYININ NİTELİKLERİNİ BELİRLEDİK"

CHP lideri konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Adaylık bir kez konuşuldu onu da bildiriyle açıkladık. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili spekülasyonlar oluyor, biz önce seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirledik. Devleti yönetecek kişilerin düzgün ve ahlaki kişiler olması lazım. Yolsuzluk yapanın sırtını sıvazlayan kişiden devlet adamı olmaz. O yalnızca çetelerin adamı olur."

DEFALARCA KEZ SORULDU

Kılıçdaroğlu daha önce de kendisine birçok kez yöneltilen "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorularına net bir yanıt vermekten çekinmiş; "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13'üncü cumhurbaşkanı olacak." demekle yetinmişti.

CHP lideri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimallerine karşı ise "Bu bizim görüştüğümüz bir konu değil. Görüşülmeyen bir konu üzerinde görüş bildirmemiz doğru değil. Devlet yönetimi sıradan bir olay değildir. Bir kişi her şeyi bilemez. Cumhurbaşkanı adayı devlet aklına sahip olacak. Adaleti bilecek. Bütün bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. 6'lı masa millet masasıdır. Milletin hangi kesimine sorarsanız sorun kendisini temsil eden kişiyi masada görüyor." demişti.

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