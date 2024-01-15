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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nin üçüncü etabını trafiğe açtı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nin üçüncü etabını trafiğe açtı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nin üçüncü etabını trafiğe açarak Konya için önemli bir işte daha büyük bir merhale kat ettiklerini belirtti. Caddenin tamamlanan üçüncü etabı, bisiklet yolları, kaldırımları ve refüjü ile birlikte bugün trafiğe açıldı. Toplamda 500 milyon liralık bir iş olan caddenin birinci ve ikinci etapları da bahar aylarında tamamlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Caddesi\'nin üçüncü etabını trafiğe açtı
15.01.2024 - 12:46,
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç etaptan oluşan 3,5 kilometrelik Necmettin Erbakan Caddesi'nin yapımı tamamlanan üçüncü etabını trafiğe açtı.

Makam aracı TOGG ile ilk sürüşü kendisi gerçekleştirerek caddenin üçüncü etabını trafiğe açan Başkan Altay, Konya için önemli bir işte daha büyük bir merhale kat ettiklerini söyledi. Necmettin Erbakan Caddesi'nin Fatih Caddesi'nden başlayarak Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'na bağlantı sağlayacak 3,5 kilometrelik bir cadde olacağını kaydeden Başkan Altay, "Bu caddenin şu anda üçüncü etabındayız. İlk 850 metrelik kısım; bisiklet yolları, kaldırımları, refüjü ile üç şerit olmak üzere bugün itibariyle trafiğe açılmış oluyor. Birinci ve ikinci etapta da yoğun bir şekilde altyapı faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla birlikte buraları da tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 400 milyon lira kamulaştırma bedeli, 100 milyon lira da altyapı ve asfalt bedeli olmak üzere toplamda 500 milyon liralık bir işi daha Konya'mıza kazandırmış oluyoruz. Özellikle Meram bölgesini Selçuklu'ya bağlayan yeni bir aks kazanılmış oldu. Biz de bugün ilk sürüşünü gerçekleştirerek caddeyi fiilen hizmete açmış olduk. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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