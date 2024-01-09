 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını Başkan Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Altay, toplantıda 2023'ün acılarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, deprem ve iklim değişikliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Filistin'deki zulmü ve Türkiye'deki terörle mücadeleyi de değerlendiren Altay, yaklaşan belediye seçimlerinde Konya'nın siyasi nezaketini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi
09.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirdi.

2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Altay, 2023'ün büyük acılar yaşanan bir yıl olduğunu belirterek, "6 Şubat depremleri hepimizin hafızalarında hala taptaze duruyor. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Elhamdülillah Konya, belediyeler olarak Hatay'da yaptıklarıyla tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Buradaki en büyük başarı bir bütün olarak hareket etmekti. Bütün belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız Hatay'da birlikte bir gayret gösterdik. Bir taraftan da deprem, şehirlerimizin önceliğinin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlanmak, dirençli şehirler oluşturmak olduğunu bir kez daha bize hatırlatmış oldu. Özellikle 2024-2029 gündemi şehirleri dirençli hale getirmek olacak. Burada iki konu öne çıkıyor; birincisi deprem, ikincisi de iklim değişikliğinin etkileri. İklim değişikliği de artık bir söylem olmaktan ziyade hayatımızda hepimizin hissettiği, yaşam tarzımızı değiştiren önemli bir etken oldu" diye konuştu.

"Dünya üzerinde insanlık maalesef kötü bir imtihan veriyor"

Geride bıraktığımız Ekim ayından bu yana Filistin'de yaşanan İsrail zulmünün hala devam ettiğini hatırlatan Başkan Altay, "İçimiz kan ağlıyor. Her gün gelen görüntüler bir önceki günü adeta hafızamızdan siliyor ve daha kötü hale getiriyor. Dünya üzerinde insanlık maalesef kötü bir imtihan veriyor. Özellikle dünyadaki devlet yöneticilerinin sesinin çıkmadığı bir dönem yaşıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bir an önce barış ve huzura kavuşması, İsrail zulmünün bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadele konusunda geçtiğimiz günlerde uzun süredir almadığımız sayıda şehit haberi aldık. 12 şehidimiz canları pahasına, bu ülkenin bekası için kendilerini feda etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Bu işin de üstesinden mutlaka gelecektir. Son dönemde yapılan işler, teknolojik gelişmeler, askerimizin kabiliyeti bu konuda irademizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu" dedi.

"Konya yine nezaketle, zerafetle seçimlere gidecek"

Yaklaşan belediye seçimleri hakkında da konuşan Başkan Altay, siyasi rekabetin arttığı seçim dönemlerinde Konya'nın siyasi nezaketi en üst seviyede yaşayan şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu dönemde de aynı nezaketin tüm siyasi partiler tarafından gözetileceğine inandığını kaydeden Başkan Altay, "Sonuçta hepimiz bir yarışa giriyoruz ve bu yarışta belirleyici olan şey, vatandaşın önüne konulan sandık. Sandıktan çıkan sonucun da hepimizin başının üstünde yeri var. İnşallah Konya yine bu nezaketle, bu zerafetle, bu güzellikle seçimlere gidecek ve tüm Türkiye'ye örnek bir şekilde hem seçimini gerçekleştirecek hem de Büyükşehir Meclisini teşkil edecektir. Buna inancımız tam" diye konuştu.

Başkan Altay, konuşmasının son bölümünde, tüm meclis üyeleriyle birlikte uyum içinde çalıştıklarını ve bu manada örnek bir meclis olduklarını belirterek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Altay, Konya, Deprem, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


14:48
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız

Son Dakika
14:48 Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement