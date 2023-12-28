 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri inşa ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri inşa ediliyor

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Merkez, gençlere 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sunacak ve Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez, güneş enerjisi panellerinden elde edeceği enerjiyle yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak. Başkan Pekyatırmacı, merkezin tamamlandığında Türkiye'nin en önemli spor tesisleri arasında yer alacağını belirtti.

Konya\'da Türkiye\'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri inşa ediliyor
28.12.2023 - 14:44,
Abone Ol

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Türk spor altyapısına kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi'nin hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak spor alanındaki yatırım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede projelendirilen ve Konya'nın ilk, Türkiye'nin de en kapsamlı spor tesislerinden bir olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak olan tesis Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Merkezimiz inşallah olimpiyat şampiyonlarının çıkmasına vesile olacak"

Selçuklu Belediyesi olarak sporda her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını, bu doğrultuda spor alanındaki yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, gençlerimize aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. 1 günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz sportif faaliyetlerinin yanında ayrıca Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edecek olan tesisimiz böylece yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlamamıza vesile olacak. Geceleri ise ışık kirliliği oluşturmayan aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu için LED armatürler kullanılacak. Merkezimizde ayrıca sera gazı emisyonları yüzde 80 daha düşük olacak. Çevreye duyarlı, şehir ekolojisini koruyan bir tasarımı bulunan merkezimizde gri su sistemi sayesinde yıllık 31 bin 25 ton su arıtılarak tasarruf sağlanacak" dedi.

Merkez tamamlandığında, taşımış olduğu özellikler sayesinde Türkiye'nin en önemli spor tesisleri arasındaki yerini alacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda bizim isteğimiz spora olan ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcuların hatta nice olimpiyat şampiyonlarının çıkmasına vesile olacak" şeklinde konuştu.

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek. Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selçuklu, Türkiye, Konya, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri inşa ediliyor - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement