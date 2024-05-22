Konya Meram'da Yaylapınar Pazar Yeri Yenilendi - Son Dakika
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Politika

Konya Meram'da Yaylapınar Pazar Yeri Yenilendi

Konya Meram\'da Yaylapınar Pazar Yeri Yenilendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından tamamen yenilenen Yaylapınar Pazar Yeri, yeni yüzüyle mahallelilerin hizmetine sunuldu. Pazar alanı düzenlemesi sayesinde mahalleliler alışverişlerini çok daha temiz ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilecek.

22.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından tamamen yenilenen Yaylapınar Pazar Yeri, yeni yüzüyle mahallelilerin hizmetine sunuldu.

Toplam 3 bin 855 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda pazar yerinin asfaltı, parke ve bordürleri yenilenirken yapılan aydınlatmalarla daha rahat bir alışverişin önü açıldı. Pazar alanı düzenlemesi sayesinde mahalleliler alışverişlerini çok daha temiz ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilecek.

"Yaylapınar Mahallesi'nin bir beklentisi daha karşılandı"

Meram Belediyesinden çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, verimliliği zaman içinde kaybolan pazar yerinin yenilenmesi noktasında mahallelilerin bir beklentisinin olduğunun altı çizilerek, "Pazar yerinin yenilenmesi ve gerekli tadilatların yapılması noktasında Yaylapınar Mahallesi sakinlerinden talep gelir gelmez Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçerek gerekli çalışmaları ve projelendirmeleri ortaya koymuşlardır. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da bizzat ve yakından takip ettiği çalışmalar hızla tamamlanarak pazar alanı yeniden hizmete sunulmuştur. Çalışmalar kapsamında, pazar yerinin bin 980 metrekaresi tuhafiye alanı, bin 875 metrekaresi sebze-meyve satış alanı olarak düzenlendi. 68 tuhafiye, 77 sebze-meyve satışı olmak üzere toplam 145 tezgah alanının bulunduğu pazarda esnaf bölge halkına hizmet verecek. Böylelikle Yaylapınar Mahallemizin bir sorunu daha ivedilikle çözülmüş, beklentisi karşılanmış ve memnuniyetleri kazanılmıştır. Vatandaşlarımız artık konforlu bir şekilde pazar alışverişlerini yapabilecek, esnaflarımız da daha rahat bir çalışma ortaya koyabileceklerdir. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Meram'da Yaylapınar Pazar Yeri Yenilendi - Son Dakika

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