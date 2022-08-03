Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor - Son Dakika
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Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor

03.08.2022 13:01
Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bereketine hepimiz şahit oluyoruz" dediği Bizim Meram Buluşmaları'na hız kesmeden devam ediyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bereketine hepimiz şahit oluyoruz" dediği Bizim Meram Buluşmaları'na hız kesmeden devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim Meram Buluşmaları" adı altında başlattığı mahalle gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Meram'ın Hasanşeyh, İnlice, Yatağan, Sağlık, Kızılören ve Sefaköy Mahallelerini ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, hemşehrileriyle mahallelerine yapılan yatırımlar ve talepleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Kavuş'un ziyaretlerine AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve gittiği mahallelerin muhtarları da eşlik etti.

"Bulduğum her boşluğu hemşehrilerimle bir araya gelerek değerlendiriyorum"

Gittiği her mahallede hemşehrileriyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaretlerinin fazlasıyla bereketli geçtiğinin altını çizdi. Bu bereketten Meram'ın, Meram Belediyesinin ve tüm hemşehrilerinin nasibini aldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, "Gittiğimiz her mahallede hemşehrilerimizi dinledik, sorularını yanıtladık, yapılan çalışmaları değerlendirdik. İnsan görmediğini sevmiyor, sevdiğini de görmek istiyor. Sürekli hemşehrilerimle buluşup bir araya geliyorum. Çok fazla vaktim yoksa bile her boşluk anımda, yakınımızdaki esnafları ziyaret ediyor, parklarda oturan hemşehrilerimle, camiye giden büyüklerimizle, parkta oyun oynayan çocuklarla bir araya geliyorum. Bu ziyaretlerin bereketine birebir şahit olduğumuz ve hemşehrilerimizin duyduğu memnuniyeti yakından bildiğimiz için ziyaretlerime ara vermeden devam edeceğim" diye konuştu.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, yoğun hizmet çalışmalarının arasında dönem dönem mahalle ziyaretleri yapıp vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduklarını ifade etti. Başkan Dolular, "Mahallelerin tüm beklentilerini yakından biliyoruz. Ama bilmediğimiz ya da sizler için önemli olan konuları yine sizlerin ağzınızdan dinlemek ve sizlerle istişare etmek istiyoruz. Bu yönüyle 'Bizim Meram Buluşmaları' hedefine gerçek anlamda ulaşmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 9 Ağustos günü Türkiye tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olan İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelecek. Böylesi önemli bir programa sizleri de davet ediyorum. Orada hepinizle yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.

Başkan Kavuş ve Başkan Dolular kısa konuşmalarının ardından gittikleri her mahallede başta muhtarlar olmak üzere buluşmaya katılan vatandaşları dinledi. - KONYA

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Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor
Kaynak: İHA

Mustafa Kavuş, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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