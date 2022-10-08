Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz - Son Dakika
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Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz

08.10.2022 14:14
Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Konya'ya ziyaretler için gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, otelde basın toplantısı düzenledi. Partisinin miting ve açık hava toplantılarıyla millet ile buluşmaya devam ettiğini söyleyen Babacan, "Politika alanlarında söylem birliğini sağlayacak çalışmayla ilgili komisyon kurduk. Bu arkadaşlarımız tecrübeli, 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip kurduk. Arkadaşlarımız şu anda yaklaşık 35 başlık altında söylem ve politika birliği oluşturmak için çalışmaya başladı. İlk toplantılarını bugün Ankara'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıyorlar" diye konuştu.Basın mensuplarının '6'lı masa'nın adayının ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip, kamuoyuna açıklayacağız. Bugüne biz kadar 6 genel başkanın oturduğu masada 'bu isim olabilir veya olmaz' diye bir yapılanmaya girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele almakla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda dile getirdik" yanıtını verdi.


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BABACAN: SEÇİM TARİHİ ÇIKSIN, ORTAK ADAYLA İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ BABACAN: SEÇİM TARİHİ ÇIKSIN, ORTAK ADAYLA İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, KONYA'DA DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, KONYA'DA
Kaynak: DHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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