Konya Yunak ilçesinde kapalı pazar alanı açıldı

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Yunak ilçesinde yapımını tamamladığı kapalı pazar yerinin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Yunaklıların ihtiyacını karşılamak ve daha modern bir alanda alışveriş ve ticaret yapılması amacıyla ilçeye kapalı pazar alanı kazandırdıklarını dile getirdi.

"Kapalı pazar alanının maliyeti 25,5 milyon lira"

2 bin 170 metrekare kapalı alanda, 48 adet pazar tezgahıyla hizmet verme kapasitesine sahip pazar alanının Yunak'a değer katacağına inandığını kaydeden Mustafa Uzbaş, "Güncel bedelle 25,5 milyon liraya mal olan kapalı pazar alanımız hayırlı olsun. Eser ve hizmet siyasetiyle ve gönül belediyeciliği anlayışıyla şehrimizin 31 ilçesiyle birlikte kalkınmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda Yunak ilçemize de altyapıdan tarımsal desteklere, eğitimden sağlığa, sanattan spora her alanda önemli hizmetlerde bulunduk" diye konuştu.

"Hizmet ve eser belediyeciliği devam edecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Yunak Kapalı Pazar Alanının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Önceki gelişinde Yunak'a bir sosyal hizmet merkezi sözü de verdiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Bugün inşallah sosyal hizmet merkezimizin açılışını da gerçekleştireceğiz. Yeni sosyal hizmet merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu merkezimizle de bakanlık olarak sunduğumuz tüm hizmetlere bütün vatandaşlarımız tek bir noktadan ulaşabilecek. Konya'nın genelinde 3 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, 2 çocuk destek merkezi, 2 sevgi evini hizmete açtık. Meram'da bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz ile Selçuklu'da bir Engelsiz Yaşam Merkezimizin etüt proje çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, Konya'yı çok iyi tanıyan ve yeni nesil projelerle şehrin gelişimini hızlandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile yeni dönemde de çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Yunak Kapalı Pazar Alanı'nın açılışı dualarla gerçekleştirildi. - KONYA