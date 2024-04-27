Koray Aydın: İYİ Parti, yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir - Son Dakika
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Politika

Koray Aydın: İYİ Parti, yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir

Koray Aydın: İYİ Parti, yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Koray Aydın, İYİ Parti'nin 1 Nisan 2018 kurultayındaki ruhu ve heyecanı yakaladığı gün, yeniden iktidar hedefine kilitleneceğini söyledi. Aydın, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 5. olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada, iktidarın cumhuriyetin temel değerlerini hiçe saydığını ve Türkiye'yi bu iktidara mahkum bırakmayacaklarını belirtti. Aydın ayrıca, İYİ Parti yönetiminin kendisine emanet edilmesi durumunda nasıl bir parti olacağını delegelerle paylaştı ve partinin 2019'daki seçim başarısını 2024'te devam ettiremediğini dile getirdi.

27.04.2024 16:39
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Koray Aydın, "İYİ Parti, 1 Nisan 2018 kurultayımızdaki ruhu ve heyecanı yakaladığı gün, yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir. Şimdi yeniden söz veriyorum, o ruhu, o heyecanı hep birlikte yeniden yaşayacağız." dedi.

Partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 5. olağanüstü kurultayında konuşan Aydın, İYİ Partinin yeniden şahlanacağı ve ayağa kalkacağına inandığı için genel başkan adayı olduğunu söyledi.

İktidarın, cumhuriyetin temel değerlerini hiçe saydığını, temel hak ve hürriyetleri kısıtladığını, TBMM'yi itibarsızlaştırdığını savunan Aydın, " Türkiye'yi bu iktidara mahkum bırakmayacağız. Bu iktidarı Türk milletinin yakasından söküp atacağız." ifadelerini kullandı.

2019'daki seçim başarısını 2024'te devam ettiremediklerini, oylarının düştüğünü dile getiren Aydın, acil müdahalede bulunmadıkları takdirde bu kötü tablonun sürekli hale geleceğini belirtti.

İYİ Partinin delegelerini Cumhuriyet'in 2. yüzyılına yön verecek kadrolar olarak gördüğünü ifade eden Aydın, "Seçilecek genel başkanı ve parti organlarını denetleyen, açık, katılımcı ve şeffaf bir yönetim yapısını sizlerle oluşturacağız. Kritik politikaların belirlenmesinde sizin görüşünüzü alacağız ama asla ve asla size rağmen bir adım atmayacağız." şeklinde konuştu.

İYİ Parti yönetiminin kendisine emanet edilmesi durumunda nasıl bir parti olacağını delegelerle paylaşan Aydın, sözünü tutan ve dediklerini yapan bir insan olduğunu söyledi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti sayesinde ilk kez muhalefetin iktidarı yenilgiye uğrattığını savunan Aydın, 2023 seçimlerinde de muhalefet için iktidar fırsatı doğduğunu ama fırsatın 6'lı masa sürecinde heba edildiğini dile getirdi.

Aydın, şöyle konuştu:

"İYİ Parti, 1 Nisan 2018 kurultayımızdaki ruhu ve heyecanı yakaladığı gün, yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir. Şimdi yeniden söz veriyorum, o ruhu, o heyecanı hep birlikte yeniden yaşayacağız. Bir yıl içerisinde 81 ilin, 973 ilçenin ve 390 beldenin tamamında güçlü bir şekilde var olacağız. Yeniden mahallelere, köylere kadar teşkilatlanacağız. Biz, bunu yaptık, yine yaparız ve yine hep birlikte başarırız. Bir milyon üye hedefimize hazır olun ve bunu el ele vererek hep birlikte başaracağız. Parti tüzüğümüzde antidemokratik olarak değerlendirilen tüm maddeler gözden geçirilecek ve siz delegelerimizin iradesiyle de tadil edilecek."

"Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum"

İYİ Partinin genel merkez yapılanması ve genel başkanı olan bir gençlik kollarına yeniden sahip olacağını belirten Aydın, partide kadın teşkilatını güçlendireceklerini ve kadın temsilini artıracaklarını söyledi.

Tüm genel başkan adaylarına başarı dileğinde bulunan Koray Aydın, "Kurucu Genel Başkanı'mıza, Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber yürüttüğümüz bu siyasi mücadelede bize öncü oldu. Emek verdi, ter akıttı. Şimdi de partimizin önünü açtı. Kendisi her daim partimizin kurucu lideri olarak kıymet görecektir." diye konuştu.

"Kadın hareketi denilen bir partide maalesef sürekli yok sayıldım"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan adayı Günay Kodaz, kurultaydaki konuşmasında İYİ Partinin umudun partisi olduğunu söyledi.

Genel merkezin doğru politikalar oluşturamadığı takdirde gayret ve fedakarlıkların partilerini iktidara taşımaya yetmeyeceğini belirten Kodaz, "Yorgun yöneticileri ve eski fikirleri ısrarla parti başında tutup partimizi milletimiz için umut olmaktan çıkartacak mıyız? Ülkemizin demokrasi pencerelerini kapatacak mıyız? Kimsesizlerin sesi olmaktan vazgeçecek miyiz? Asla." ifadelerini kullandı.

Kodaz, İYİ Partiyi yeni kadrolarla ve yenilikçi fikirlerle şahlandırarak iktidara taşıyacaklarını dile getirdi.

Partide birçok haklı sesin susturulduğunu savunan Kodaz, "Bu susturulan ve halen de susturulmak istenen seslerden biri de benim sesimdi. Genel başkan adayı olmak için parti içerisinde hukuk mücadelesi vermek zorunda bırakıldım. Bu süreçte tek kadın olarak, kadın hareketi denilen bir partide maalesef sürekli yok sayıldım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuşmaların ardından yeniden kurultaya gelen Genel Başkan Meral Akşener, oyunu kullandıktan sonra salondan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Koray Aydın: İYİ Parti, yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir - Son Dakika

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