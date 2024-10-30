AK Parti Milletvekili Kırkpınar, iki önemli ismin maketini denize attı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Kırkpınar, iki önemli ismin maketini denize attı

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İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Körfez'deki kirliliğe dikkat çekmek için mankenleri yüzdürerek eski ve mevcut belediye başkanlarının temizlik vaatlerine atıfta bulundu. Kırkpınar, körfezin nefes alamadığını ve belediye başkanlarının verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

30.10.2024 12:49  Güncelleme: 15:01
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AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in resimlerinin bulunduğu mankenleri körfezde yüzdürerek tepki gösterdi.
Kırkpınar, yaptığı açıklamada, körfezin, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamadığını belirtti.

"TEMİZLEMEDİLER, KİRLETTİLER"

Bu durumun utanç verici olduğunu ifade eden Kırkpınar, seçim dönemlerinde körfezin temizleneceğini vadeden belediye başkan adaylarının, bunun yerine daha çok kirlettiğini savundu.

Cemil Tugay ve Tunç Soyer'in "körfezi temizleme" sözü verdiğini hatırlatan Kırkpınar, şunları kaydetti: Onlar vatandaşlarımıza 'biz geldiğimizde körfezi temizleyeceğiz ve körfezde de yüzeceğiz' sözünü vermişlerdi. Biz onların vermiş olduğu bu sözü yerine getirmek için yanımızdaki maket belediye başkanlarını körfezimizde yüzdürmeye çalışacağız. Zaten bunlar hiçbir zaman için normal bir belediye başkanı olamadılar. Hep maket belediye başkanlığı yaptılar. İzmir'de bir yönetim ve yönetilememe sorunu var. Kendilerine, verdikleri bu sözleri hatırlatmak için maketleri körfezde yüzdürüyoruz. Onların verip de tutamadıkları sözlerini maketten de olsa biz gerçekleştirdik."

AK Parti Milletvekili Kırkpınar, iki önemli ismin maketini denize attı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Kırkpınar, iki önemli ismin maketini denize attı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Demirci:
    İneğe tap cennet bekle CHP’ye oy ver hizmet bekle 12 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mehmet kes lan sesini makarnacı kömürcü enik 6 8 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Putperest milletvekili 3 3 Yanıtla
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