Koruyucu Aile Günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Koruyucu Aile Günü törenle kutlandı

Koruyucu Aile Günü törenle kutlandı
30.06.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021'den bu yana 30 Temmuz tarihi Koruyucu Aile günü, Bartın'da törenle kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021'den bu yana 30 Temmuz tarihi Koruyucu Aile günü, Bartın'da törenle kutlandı.

Koruyucu Aile Günü sebebiyle bugün Bartın Kültür Merkezi'nde de bir etkinlik gerçekleştirildi. Saat 11.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay, Mehmet Baykal Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve il protokolü isimleri katıldı. Halkın ve koruyucu ailelerin de davetli olduğu törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bugün bir çocuğun hayatına dokunan ona sıcak bir yuva güvenli bir gelecek ve sevgi dolu bir kalp sunan koruyucu ailelerimiz ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Koruyucu aile olmak toplumda çok önemli ve anlam bir rol. Sizleri bu anlamlı ve örnek davranışınız nedeniyle kutluyorum. Bir çocuğun hayatını sevgiyle, sabırla, anlayışla yeniden inşa eden her bir koruyucu ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müdürü Yavuz Korkmaz vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti

Programa ev sahipliği yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz yaptığı konuşmasında Bartın'da 14 ailenin 17 çocuğa yuva olduğunu söyleyerek, "Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 2 çocuk kuruluşumuz ile hizmet sunmaktayız. Farklı gerekçeler ile biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan ve haklarında tedbir kararı bulunan çocuklarımız devletimiz himayesinde kuruluşlarımızda misafir edilmektedir. Ancak bizim temel ilkemiz çocukları aile odaklı hizmet anlayışıyla koruyucu ailelerimiz ile buluşturmaktır. Bu doğrultuda ilimiz ve ilçelerimizde çeşitli bilgilendirme faaliyeti yürütüyor toplumun her kesimini koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile olma şartları anlatıldı

Etkinlikte, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye'de koruyucu aile hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaların aktarıldığı sunumda, koruyucu aile olma şartları ve başvuru kabulünün ardındaki süreç anlatıldı. Yapılan bilgilendirmede e-devlet üzerinden başvuruların alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ü Aile Yılı olarak belirlenmesinin ardından koruyucu aile konusunun önemine dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdürü Yavuz Korkmaz ve müdürlük personelleri tarafından yapılan açıklamalarla koruyucu aile olma şartlarını anlattı. Koruyucu aile olabilme şartları arasında aranan özellikler arasında; T.C. vatandaşı olmak, 25-65 yaş arasında olmak, evli veya bekar düzenli gelire sahip olmak yer alıyor.

2 kızından sonra 1 çocuğa umut oldu

Protokol isimlerinin ardından konuşma yapan Cemile Diken vatandaş, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 2011 yılından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan Diken 2 sene önce koruyucu anne olmaya karar verdi. Biyolojik olarak 2 kızı bulunan Gülfem Diken evlat edindiği kızı Havva Ebrar ile bir araya gelme hikayesini anlattı. Diken, 2 çocuğunun ardından bir evlat daha edinmesini destekleyen olduğu gibi eleştirenler de olduğunu anlatarak, "Onlar bilmiyorlar Ebrar'ın boynuma sımsıkı sarılıp annem sizi asla bırakmayacağım derken bir çocuğun terkedilmesinin daha acı olduğunu, onlar bilmiyorlar ki sen küçücük bir hediye aldığında bile dünyaları vermişcesine yaşadığı mutluluğu" diyerek herkesi koruyucu aile olma duygusunu tatmaya davet etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koruyucu Aile Günü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Koruyucu Aile Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

16:47
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
00:56
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
00:35
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:30
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:11
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
23:52
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 17:41:36. #7.12#
SON DAKİKA: Koruyucu Aile Günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.