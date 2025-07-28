Köse: "Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin her köşesinde kardeşlik ruhu ile yazılacak" - Son Dakika
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Politika

Köse: "Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin her köşesinde kardeşlik ruhu ile yazılacak"

Köse: "Türkiye Yüzyılı, Türkiye\'nin her köşesinde kardeşlik ruhu ile yazılacak"
28.07.2025 16:58
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AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Türkiye Yüzyılı; Diyarbakır'da Batman'da Mardin'de, hasılı; Türkiye'nin her köşesinde kardeşlik ruhu ile yazılacak" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, " Türkiye Yüzyılı; Diyarbakır'da Batman'da Mardin'de, hasılı; Türkiye'nin her köşesinde kardeşlik ruhu ile yazılacak" dedi.

Başkan Mehmet Köse, il başkan yardımcıları ile birlikte Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantılarına katılarak, her iki şehrin teşkilatları ile bir araya geldi. Diyarbakır ve Batman ziyaretleri sonrası Mardin İl Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Mehmet Köse ve beraberindeki heyet; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 'Terörsüz Türkiye' mottosuyla başlatılan kardeşlik sürecinin Türkiye Yüzyılı hedefi için önemine vurgu yaptı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Köse, "Bu toprakların bize verdiği mesaj çok net: Kardeşliğin, birliğin ve ortak geleceğin önünde hiçbir karanlık yapı duramaz. Tarihiyle ve kültürüyle bizlere ve tüm Türkiye'ye ilham veren bu iki şehirde de gördük ki; halkımızın yüreği tertemiz, gençlerimizin inancı dimdik, analarımızın duası güçlü, teşkilatlarımızın iradesi sarsılmaz ve tartışılmaz. Hiçbir kötü niyet, hiçbir olumsuzluk bu Aziz Milletin kardeşlik hukukunu zedeleyemez, asla bozamaz. Bu milletin mayasında birlik, özünde dayanışma var. AK Parti Samsun Teşkilatı olarak bu durumu bir kez daha müşahade etmiş olduk. Diyarbakır, Batman, Mardin ve bu coğrafyadaki tüm şehirlerimiz artık acıyla değil; umutla, kucaklaşmayla ve Türkiye Yüzyılı'na duyulan inançla anılacak. Diyarbakır'ın caddeleri, sokakları; Batman'ın caddeleri, sokakları, Mardin'in caddeleri, sokakları Türk bayrakları ile donatılmış durumda. Ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki tüm hemşehrilerimiz geleceğe umutla bakıyor. AK Parti olarak farklılıkları zenginlik kabul eden, herkesi dinleyen, kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Samsun İl Teşkilatı olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda teşkilat çalışmalarımızı eksiksiz yerine getireceğiz" diye konuştu.

Açıklamasında, ziyaret ettikleri tüm şehirlerde büyük bir samimiyet ve misafirperverlikle karşılandıklarını ifade eden Başkan Köse, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Batman teşkilatlarımıza misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazacağımıza olan inancımı bir kez daha vurguluyorum. Aynı şekilde Mardin için aynı duyguları besliyorum. İnanıyorum ki; bu inanç, bu kararlılık, bu kardeşlik anlayışı; Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında temel yol haritamız olacak. Bu vesile ile yine ve yüksek sesle; Adımız Samsun, Soyadımız Türkiye; Adımız Diyarbakır, Soyadımız Türkiye; Adımız Mardin, Soyadımız Türkiye; Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye diye haykırıyor; Türkiye Yüzyılı hedefimize olan inançla ve kimseyi ayırt etmeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm hemşehrilerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Köse: 'Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin her köşesinde kardeşlik ruhu ile yazılacak' - Son Dakika

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