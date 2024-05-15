Kozan\'da 10 dönem muhtarlık yapan 75 yaşındaki Mehmet Avcı yeniden göreve seçildi

Politika

Adana'nın Kozan ilçesinde 27 yaşında muhtar olan ve 10 dönemdir muhtarlık yapan 75 yaşındaki Mehmet Avcı 31 Mart seçimlerinde yeniden göreve gelirken, 18 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 19 vali eskitti.

Kozan'ın Özbaşı Mahallesi'nde 27 yaşından bu yana muhtar seçilen ve 10. döneminde de 50 oy alarak yeniden göreve gelen Mehmet Avcı (75), köyde hizmetleri ve 48 yıllık görev süresiyle takdir topluyor. Mazbatasını alan Avcı, "İlk seçimimde bir de bu seçim bana rakip çıktı. Yıllardır rakibim yoktu. 2 rakibim vardı. Ben 50 oy aldım rakiplerim 20-21 oy aldı. 115 seçmenimiz var. 7 cumhurbaşkanı değiştirdiğimi hatırlıyorum. 19 vali değişti Adana'mızda, çok kaymakam değişti. Hepsini gördük şükür. 18 de başbakan değişti" dedi.

Köy halkı için fedakarca çalıştığını söyleyen Avcı, "1974 yılında yeşil bir cip almıştım ve vatandaşa hizmet ettim. Sonra kamyon aldım herkese koşmaya çalıştım, köylümü sırtımızda taşıdım. Onlar da sağ olsun her seçimde takdir ettiler görev verdiler. Ben sadece köyüm değil tüm çevre köylere de yardım ederdim. Çalışıp emekli olsam 2 kere emeklilik hak etmiştim. Muhtarlara önerim köylüyü ayrıştırmaz, birlik beraberliği sağlar ise halk takdir ediyor. Seçim bittikten sonra seçim unutulur, hizmet başlar. Herkese eşit olursan her zaman sevilir sayılırsın" diye konuştu.

Türkiye'de muhtarlık tartışmaları ile ilgili köylerde muhtarların halkın sorunlarını çözmede etkili olduğunu aktaran Avcı, "Bence köylerde muhtarlık sürmeli. Ancak merkez mahallelerde ben şahsen gerekli görmüyorum. Arkadaşlar gücenmesin. Köylerde elektrik, yol, su tüm eksiklikleri muhtar aracı olup koşturur. Ama merkezlerde zaten polis orada, belediye, kaymakamlık orada. Köylerde muhtarlık daha çok aktif ama merkezde pek gerek yok diye düşünüyorum" dedi.

Muhtarın en büyük destekçisi olan eşi Hatice Avcı ise, "Muhtar eşi olmak zor diyemem, sağlığımız yerinde olursa zor değil. Eşimin misafirlerini elimden geldikçe güzel ağırlamaya çalıştım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zahide Kılıç ise muhtarın iyilik ve yardımsever bir insan olduğu için mahalle sakinlerinin desteğini aldığını belirterek, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Başarısının sırrı çocuk bile olsa hizmet etmeyi sever" dedi.

Muhtar Mehmet Avcı mahallesinde bazı bölgelerin asfalt eksiği olduğunu ifade ederek, şimdi onu yaptırmak için çalıştığını kaydetti. - ADANA