Kremlin: Müzakere İlerleme Beklenmiyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin 3. turunda olağanüstü bir ilerleme beklemek için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile bu hafta Türkiye'de yapılması planlanan 3. tur müzakerelere ilişkin konuştu. Sözcü Peskov, "Ukrayna'nın meselesi o kadar karmaşık ki takas veya cenazelerin iadesi konusunda anlaşmaya varmak bile zaten bir başarı. Bu nedenle müzakerelerden olağanüstü bir ilerleme beklemek için hiçbir neden yok, mevcut durumda bu pek mümkün değil. Biz çıkarlarımızı gözetmeyi, çıkarlarımızı sağlamayı, en başından beri kendimize koyduğumuz görevleri yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Muhtemel bir barış anlaşmasının zaman çerçevesi sorulan Peskov, zamanlama konusunda herhangi bir yönlendirmede bulunamayacağını söyledi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme çağrısına ilişkin, "Üst düzey görüşmelerin ihtimali hakkında konuşabilmemiz için yapılması gereken çok iş var" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rus ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısının 23 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'de yapılmasının planlandığını ifade etmişti. Rus medyası ise iki taraf arasındaki üçüncü tur görüşmelerin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacağını belirtmişti. - MOSKOVA