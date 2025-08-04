Kremlin: Nükleer Tartışmalara Dikkat!

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, haftalık basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev arasında yaşanan "nükleer" konulu tartışmaya değinerek, "böyle bir tartışmaya çekilmek ya da bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer konularla ilgili herhangi bir açıklamaya büyük bir dikkatle yaklaşıyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev arasında yaşanan "nükleer" konulu tartışmaya değinen Peskov, "Her ülkede kendi liderliği içinde mevcut olaylar hakkında farklı görüşlere ve farklı tutumlara sahip insanlar vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Avrupa ülkelerinde de çok, çok sert görüşlü insanlar var. Bu her zaman böyledir" dedi.

Asıl önemli olanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumu olduğuna vurgu yapan Dmitriy Peskov, "Ülkemizde dış politika, devlet başkanı tarafından belirlenir" diye konuştu.

Nükleer konularla ilgili yorum yapan Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "Genel olarak, elbette, böyle bir tartışmaya çekilmek ya da bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer konularla ilgili herhangi bir açıklamaya büyük bir dikkatle yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi, Rusya sorumlu bir tutum benimsemektedir. Başkan Putin'in duruşu iyi bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

"Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu çok ciddiye almaktadır"

Tüm tarafların nükleer söylem konusunda son derece dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu çok ciddiye almaktadır. ve elbette, nükleer söylem söz konusu olduğunda herkesin son derece dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Bakanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında bir görüşme ihtimaline değinen Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Böyle bir görüşme olasılığını göz ardı etmiyoruz" dedi.

Trump'ın "2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" açıklamasına ilişkin konuşan Peskov, "Bu durumda açık olan şu ki, ABD denizaltıları zaten muharebe görevinde. Bu, devam eden bir süreçtir" diye konuştu.

Trump ile Medvedev gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya 8 Ağustos Cuma gününe kadar Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde bir dizi ekonomik yaptırım uygulayacağını söylemişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de Trump'ın tehditkar açıklamalarını "savaşa doğru atılan bir adım" olarak nitelendirmiş ve ABD başkanının Rusya ile ültimatom oyunu oynadığını ifade etmişti. Medvedev ayıca Trump'ın " Moskova'nın Sovyet dönemine ait son çare nükleer saldırı yeteneklerine sahip olduğunu hatırlamasını" söylemişti. Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'dan "Kelimeler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir, umarım bu o örneklerden biri olmaz" yanıtını vermişti. Trump, başka bir açıklamasında da, "Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, bu aptalca ve tahrik edici sözlerin sadece sözden ibaret olmaması ihtimaline karşı, 2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" demişti. - MOSKOVA