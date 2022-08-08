Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan, müzakerelerin düzenlenmesinde büyük rol oynadı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de müzakerelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamada bulundu. Peskov yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme arzusunu yinelediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecini başlatmak için birçok kez teklifte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de müzakerelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanı, bu isteğini dile getirmeye devam ediyor. Ancak Ukrayna tarafı ilgi alanımızdan kayboldu ve özel askeri operasyonumuz da devam ediyor" dedi. Sözlerinin devamında Zelenskiy ile Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyle ilgili kapının kapalı olduğunu tekrarlayan Peskov, "En üst düzeyde görüşme düzenlenmesine gelince, bu sadece müzakerecilerin ev ödevlerini yapmaları sonrası mümkün olabilir. Şu an için böyle bir ihtimal bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Ulusal para birimlerinin payını arttırmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde doğal gaz ödemesinin kısmi olarak Rus rublesi olarak yapılması ve ticarette ülkelerin kendi para birimlerini kullanmasına yönelik varılan uzlaşıya değinen Peskov, "Ulusal para birimlerinin payını arttırmaya devam edeceğiz. Ulusal para birimlerinin kullanımının arttırılmasındaki amaç doları aşağıya çekmek değil" şeklinde konuştu. Soçi'deki görüşmede alınan güvenlik önlemlerinin fazlalığı ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Peskov, "Bu önlemler her zaman alınıyor. Korona virüs salgını dönemlerinde bu gibi önlemler daha da arttı" dedi. - MOSKOVA