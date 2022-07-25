Kremlin Sözcüsü Peskov: "Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahıl sevkiyatını engellemez" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahıl sevkiyatını engellemez"

25.07.2022 14:23
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahıl sevkiyatını engellemez"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahıl sevkiyatını engellemez" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahıl sevkiyatını engellemez" dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı ile ilgili Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmadan sonra Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa Limanı'nı uzun menzilli füzeler ile vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna donanmasına ait bir savaş gemisinin ve ABD tarafından gönderilen Harpoon gemisavar füzelerinin deposunun vurulduğunu açıklamasının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusu tarafından yapılan bu saldırıyı savunarak, "Bu sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.

"BM üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeli"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da imzalanan anlaşma doğrultusunda Rus tahıl ve gübresinin pazarlanması yönündeki engellemelerin kalkacağını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bu doğrultuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de söylediğimiz gibi BM'nin, Rus ihracatına yönelik kısıtlamalarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Mutabakatlara uygun olarak kurulan mekanizmaların verimliliğine, işleyişine dair değerlendirme yapmak için bekleyelim" dedi.

Peskov, enerji krizi konusunda Avrupa'yı suçladı

Kremlin sözcüsü Peskov, Avrupa'da yaşanan enerji krizine de değinerek, bu konuda Avrupa'yı ülkelerine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi. Peskov, "Burada herhangi bir politika yok, bizzat Avrupalıların uyguladığı kısıtlamalar var ve bizzat Avrupalılar bu kısıtlamalardan zarar görüyor. Rusya, sorumlu bir gaz tedarikçisi ve Avrupa Komisyonu, Avrupa başkentleri ve ABD ne derse desin, Rusya Avrupa'da enerji güvenliğini büyük ölçüde garanti eden ülke olarak kalmaya devam ediyor. Avrupa, kendilerini vuran bu tamamen pervasız kısıtlama ve yaptırım uygulamaları yolunda devam ederse, buradaki durum farklı olacaktır" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Kremlin: Odessa'daki askeri altyapıya yönelik saldırılar tahıl sevkiyatını etkilemez Kremlin: Odessa'daki askeri altyapıya yönelik saldırılar tahıl sevkiyatını etkilemez Kremlin: 'Putin, Abe'nin cenazesine katılmayacak' Kremlin: 'Putin, Abe'nin cenazesine katılmayacak'
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahıl sevkiyatını engellemez' - Son Dakika

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