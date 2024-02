Kremlin Sözcüsü: Türkiye, Rusya ile ilişkilerinde egemenliğini koruyor

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde Ukrayna konusunun da ele alınacağını açıklayarak, " Türkiye, çıkarlarına zarar vererek bizimle etkileşimini kesmese bile en aza indirmeye zorlayan Anglosaksonlardan benzeri görülmemiş bir baskısıyla karşı karşıya. Ancak Türkiye, Rusya ile ilişkilerinde egemenliğini koruyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı günlük basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine değindi. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan ve Putin arasında yapılması planlanan görüşmenin içeriğine dair bilgiler veren Peskov, "Görüşmelerde bölgesel konular her zaman ele alınıyor. Planlanan görüşmede elbette Ukrayna konusu da ele alınacak. Ancak her şeyden önce Rusya-Türkiye ilişkileri, ticari ve ekonomik işbirliğimiz görüşülecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Anglosaksonlardan benzeri görülmemiş bir baskısıyla karşı karşıya"

Batılı ülkelerin baskısına rağmen Türkiye'nin Moskova ile ilişkilerini sürdürme konusunda bağımsız bir yaklaşım sürdürdüğünü belirten Peskov, "Türkiye, bu konuda oldukça ilkeli ve bağımsız bir duruş sergileyen, bizimle ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeye devam eden az sayıda ülkeden biri. Türkiye, çıkarlarına zarar vererek bizimle etkileşimini kesmese bile en aza indirmeye zorlayan Anglosaksonlardan benzeri görülmemiş bir baskısıyla karşı karşıya. Ancak Türkiye, Rusya ile ilişkilerinde egemenliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

24 Ocak'ta Belgorod'ta düşen Rus askeri nakliye uçağındaki 65 Ukraynalı esirin Kiev tarafına teslim edilip edilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Peskov, "Bu konu tamamen soruşturma makamlarının elinde. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma sırarında doğal olarak soruşturmaya göre hareket edilir" diyerek bunun kararının henüz verilemeyeceğini belirtti. Uçağın düşmesiyle ilgili Rusya'nın uluslararası makamlara ortak soruşturma çağrısında bulunduğunu da ekleyen Peskov ancak hiçbir ülkelerden bu çağrıya karşılık gelmediğini de söyledi. - MOSKOVA