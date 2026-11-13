Kremlin, üçlü müzakerelerin yeni turunun yakın vadede yapılmasını bekliyor - Son Dakika
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Kremlin, üçlü müzakerelerin yeni turunun yakın vadede yapılmasını bekliyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçlü müzakerelerin bir sonraki turunun yakın zamanda olmasını umduklarını ifade etti. Açıklamada tarih verilmezken, Rusya, ABD ve Ukrayna 10 Kasım'da Abu Dabi'de bir araya gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek üçlü müzakerelerin bir sonraki turu hakkında yaptığı açıklamada, "Bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek üçlü müzakerelerin bir sonraki turu hakkında açıklamada bulundu. Peskov, bir sonraki tur için net bir tarih vermeden, "Bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyoruz. ABD'li müzakerecilerle tam olarak bu konu görüşüldü. Bu nedenle sürecin devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD ve Ukrayna, 10 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik üçlü görüşme gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna geçtiğimiz şubat ayından bu yana ilk kez müzakere masasına oturmuştu.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriSavaş ve ÇatışmaDmitriy PeskovDiplomasi10 KasımPolitikaKremlinRusyaDünyaSon Dakika

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