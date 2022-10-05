TBMM Başkanı Şentop, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde konuştu Açıklaması

05.10.2022 07:44

KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, uluslararası hukukun ihlal edildiğini birçok vesile ile tekrarladıklarını hatırlatarak, yaklaşık yarım yüzyıldır, dünyanın her yerinde uluslararası hukuk katledilmiş, paspas haline getirilmişken, çıkarları söz konusu...

KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta, uluslararası hukukun ihlal edildiğini birçok vesile ile tekrarladıklarını hatırlatarak, yaklaşık yarım yüzyıldır, dünyanın her yerinde uluslararası hukuk katledilmiş, paspas haline getirilmişken, çıkarları söz konusu olduğunda hukuku çiğnemekte beis görmeyenlerin, şimdi hukukun çiğnendiğinden söz etmesinin ne kadar haklı ve ne kadar etkili olabileceğini sordu.

Şentop, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, akademisyen ve öğrencilere "İki Farklı Dünya İki Farklı Hukuk Anlayışı" konulu konferans verdi.

Günümüzde yaşanan ulusal ve küresel ölçekteki sorunların başında, hukuk ve adalet eksikliğinin, hukukun adaleti temin edememesi meselesinin geldiğini kaydeden Şentop, insanlık tarihinde önemli bir kavşaktan, tarihin akışının hızlandığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

En uzun yılların, en uzun ayların, en uzun günlerin ve en uzun saatlerin yaşandığını anlatan Şentop, "Bir büyük dönemeçte, bir büyük dönüşümün başlangıcında olduğumuzun farkındayız." dedi.

"Yeni bir dünyanın kuruluş zamanlarının yaşandığı dönemden geçiyoruz"

Kara Avrupası, İngiltere ve İslam hukukunun temellerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şentop, "20. yüzyılın kurumları, fikirleri, paradigmaları geçersiz hale gelmiş, yaşadığımız olayları izah etmekten, bir araya getirmekten, bir çözüme kavuşturmaktan uzak hale gelmiştir. Şimdi eski dünyanın bittiği ve yeni bir dünyanın kuruluş zamanlarının yaşandığı dönemden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kara Avrupası Hıristiyanlık, Yahudilik, İngiltere ve İslam hukukunun temellerine ilişkin Şentop, bütün hukuk sistemlerinde kuralların ve düzenin meşruiyet temellendirmesinin olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar etkin hukuk sistemlerinin sorunları çözmedeki eksikliğine işaret eden Şentop, "Günümüzde yaşanan ulusal ve küresel ölçekteki sorunların başında, hukuk ve adalet eksikliğinin, hukukun adaleti temin edememesi meselesinin geldiği muhakkaktır. Hukukun inançtan, metafizikten, ahlaktan, vicdandan, değerlerden belki daha kapsayıcı bir ifade ile kültürden soyutlanmış bir sistem olarak algılanması ve kurulması dünyamızı bu noktaya getirmiştir. Esasen hukuk kuralları, hukuk sistemine, hukuk sistemi hukuk kültürüne, hukuk kültürü de bir dünya görüşüne dayanır." yorumunda bulundu.

"Adil bir dünya, değerler, inançlar, vicdan ve ahlakla bütünleşmiş bir hukuk anlayışıyla mümkün"

Her alanda arayışların yoğunlaştığı bir dönemde, hukuk algısıyla alakalı tartışmaların çok önemli olduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bugün Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, uluslararası hukukun ihlal edildiğini birçok vesile ile tekrarlıyoruz. Ama, yaklaşık yarım yüzyıldır, dünyanın her yerinde uluslararası hukuk, hukuk katledilmiş paspas haline getirilmişken, çıkarları söz konusu olduğunda hukuku çiğnemekte beis görmeyenlerin şimdi hukukun çiğnendiğinden söz etmesi ne kadar haklı ve ne kadar etkili olabilir? Bu sebeple, biz Türkiye olarak 'Yeni ve adil bir dünya mümkündür' diyoruz. ve adil bir dünyanın, değerler, inançlar, vicdan ve ahlakla bütünleşmiş bir hukuk anlayışıyla mümkün olacağını dile getiriyoruz."

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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