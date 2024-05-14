Küba Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah'a saldırıları soykırım eylemlerini arttırıyor

Politika

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'in Refah'a askeri müdahalesi Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini arttırmakta" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail'in Refah'a saldırılarına tepki gösterdi. Rodriguez, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah'a askeri müdahalesi Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini arttırmakta. Bu suçun işlenmesinde ABD hükümetinin suç ortaklığı ile askeri ve lojistik desteğinin payı büyük. Bir Filistin devletinin kurulması bu çatışmanın tek adil ve kalıcı çözümüdür" dedi. - HAVANA