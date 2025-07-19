Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor? - Son Dakika
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Politika

Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?
19.07.2025 14:49
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Kabine değişikliği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olacağı konuşuluyor. Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Yiğitbaşı, daha önce Aile Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Ankara kulislerinde olası kabine değişikliği iddiaları yeniden hareketlenirken, dikkat çeken bir isim öne çıkmaya başladı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine getirileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİSİ

Kübra Güran Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği görevine atanarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçmişti. Vali olarak atanmasından önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğitbaşı, akademik kimliği ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GEÇMİŞE DAYANAN BİR DİYALOG

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan diyaloğu da bugün yeniden gündeme geldi. Yiğitbaşı, o programda başörtülü kimliğini saklamak zorunda kaldığı dönemleri anlatarak Erdoğan'ın özgürlükçü politikaları sayesinde bugün kamu görevinde bulunabildiğini vurgulamıştı.

Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

Yiğitbaşı, programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Suskunluk sarmalında birey eğer yalnız olduğunu hissediyorsa, görüşlerinde ve çevresinden çok fazla destek alamayacağını düşünüyorsa kendisini saklamak durumunda hissediyor. Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde, o zamanlar imam hatip mezunu olduğumu ve başörtülü kimliğimle eğitim görme durumunu saklamak yolunda kaldım, vicdanen ne kadar rahatsız olsam da… Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde başörtümle yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim."

Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

YENİ KABİNE İÇİN İSMİ GÜNDEMDE

Valilik görevinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kübra Güran Yiğitbaşı'na yeni dönemde bakanlık görevi vereceği iddiaları kulislerde sıkça dile getiriliyor. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için güçlü adaylardan biri olduğu öne sürülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Yiğitbaşı'nın isminin kabine listesine girip girmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Son Dakika Politika Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor? - Son Dakika

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