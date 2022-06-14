Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor - Son Dakika
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Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor

14.06.2022 10:54

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Dilipak ele aldığı yazıda, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin erken seçimden yana olduğunu öne sürdü. Muhalefet kanadı tarafından kasımda yapılması yönünde çağrıda bulunulan erken seçimle ilgili karar alınabilmesi için ağustos ayının önemine dikkat çekildi.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, muhalefetin erken seçim çağrıları sürüyor. Ekonomideki durum nedeniyle bir an önce sandığın getirilmesi gerektiğini savunan muhalefet, cumhurbaşkanlığı adayını ise henüz açıklamadı.

6'LI MASANIN ADAYI HENÜZ BELLİ DEĞİL

6'lı masadaki liderler arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkan isim ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık için 'hazırım' mesajı veriyor. Muhalefetteki adaylık konusunda belirsizlik sürerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise adaylığını ilan etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPILARI KAPATTI

Erken seçim iddialarına da noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal kasımda seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın haziranında. Kendini oraya hazırla, sen önce aday mısın değil misin onu bir açıkla." ifadelerini kullandı.

İDDİALAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen siyaset kulislerinde 'Erken seçim' iddiaları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı alırsa bunu 90 gün önceden açıklamak zorunda olduğunu hatırlatan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"MHP DE ERKEN SEÇİMDEN YANA"

Ağustos ayında seçim kararının alınmasını beklediğini belirten Dilipak, şu ifadelere yer verdi: "Kasım ayı için 90 gün önceden karar almaları gerek, geldik temmuza.. Ağustos seçim kararı almak gerek. Söyleyeyim: Mahalle karışacak.

Ani bir seçim, baskın seçim anlamına gelir. Bugün için konjonktür müsait değil. 'Kaostan düzen çıkarmak' ya da kriz çıkarıp, karşı tarafı kendi çıkardığın krizde boğmak bazen tersine döner. Kündeye gelmek de var. Kaldı ki bu doğru bir siyaset biçimi değil. Halk bunu anladığında hesap sorar. Bu silah bugün geri teper. Bu iddia gerçekleştiği andan itibaren toplumsal hafıza geriye doğru sorgulama yapar. Sanırım MHP de erken seçimden yana. Gelecek endişesi çok yüksek. Herkes gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. İnsanlar, seçmen ya da adaylar olsun, bu seçime korkuları umutlarından daha büyük bir şekilde girecekler. Bu da hayra alamet bir durum değil."

YORUMLAR (1)
  • Kzk : Yeni yasa çıktığı için bir sene seçim olursa, çıkan yasa geçersiz olur. O yüzden boş yapmayın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Dilipak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor - Son Dakika


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