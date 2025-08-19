Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel\'i mahkemeye verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KULİSLERDE BU İDDİA KONUŞULUYOR

CHP, Özgür Özel'in talimatıyla dün akşam Aydın'da dev bir miting düzenlerken Ankara kulislerine düşen son iddia ise büyük ses getirdi.

"ÇERÇİOĞLU ÖZEL'İ MAHKEMEYE VERDİ"

Tv100 ekranlarındaki bir programa katılan gazeteci Sinan Burhan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP lideri Özel'i mahkemeye verdiğini öne sürdü.

"BANA VE NAMUSUMA LAF ETTİ"

Burhan'ın aktardığına göre Çerçioğlu, "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti" diyerek hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.

"AİLEMLE İLGİLİ AHLAKSIZ HABERLER YAPILIYOR"

Burhan, Çerçioğlu ile görüşmesinden şu detayları aktardı: "CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor. Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."