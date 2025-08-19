Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel\'i mahkemeye verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
CHP, Özgür Özel'in talimatıyla dün akşam Aydın'da dev bir miting düzenlerken Ankara kulislerine düşen son iddia ise büyük ses getirdi.
Tv100 ekranlarındaki bir programa katılan gazeteci Sinan Burhan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP lideri Özel'i mahkemeye verdiğini öne sürdü.
Burhan'ın aktardığına göre Çerçioğlu, "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti" diyerek hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.
Burhan, Çerçioğlu ile görüşmesinden şu detayları aktardı: "CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor. Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."
