Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi

Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel\'i mahkemeye verdi
19.08.2025 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i mahkemeye verdiği iddia edildi. Çerçioğlu'nun "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KULİSLERDE BU İDDİA KONUŞULUYOR

CHP, Özgür Özel'in talimatıyla dün akşam Aydın'da dev bir miting düzenlerken Ankara kulislerine düşen son iddia ise büyük ses getirdi.

"ÇERÇİOĞLU ÖZEL'İ MAHKEMEYE VERDİ"

Tv100 ekranlarındaki bir programa katılan gazeteci Sinan Burhan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP lideri Özel'i mahkemeye verdiğini öne sürdü.

"BANA VE NAMUSUMA LAF ETTİ"

Burhan'ın aktardığına göre Çerçioğlu, "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti" diyerek hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.

"AİLEMLE İLGİLİ AHLAKSIZ HABERLER YAPILIYOR"

Burhan, Çerçioğlu ile görüşmesinden şu detayları aktardı: "CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor. Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."

Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Aydın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 09:15:55. #7.11#
SON DAKİKA: Kulisleri sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.