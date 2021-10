Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş - Son Dakika

Halk TV programcısı Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayının tanıdık bir isim olmadığını ve partilerle ilişkisi olmadığını ifade eden Çapa, söz konusu ismi onay almadan açıklayamayacağını da sözlerine ekledi.

"CİDDİ BİR ŞOK YAŞADIM"

Öte yandan Emin Çapa, paylaşımında, "Aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim. Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu" ifadelerine yer verdi.

ADAYIN, ÖZGÜR DEMİRTAŞ OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Çapa'nın bu açıklamasından sonra cumhurbaşkanı adaylığı için farklı isimler anıldı. Ancak Çapa'nın söz konusu adayın "Partilerle ilişkisi yok" çıkışı kulisleri hareketlendirdi. Ankara'da söz konusu olası aday için Kılıçdaroğlu'nun aklındaki ismin Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğu konuşulmaya başlandı. Demirtaş'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konusunda uzmanlığı ve partili olmayışı nedeniyle aday profiline uyduğu şeklinde yorumlar.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Ankara'da doğan Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York'ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası'nı" Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje AB tarafından, Türkiye genelinde ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.