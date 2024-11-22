Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Sanatçı İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Sanatçı İddialarına Yanıt

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM'de milletvekillerine, Kültür Yolu Festivali'nde sanatçılara herhangi bir ideolojik yaklaşım sergilemediklerini belirtti. Ayrıca, maliyetler ve ihalelere dair iddialara yanıt vererek, İstanbul'a Formula 1'i kazandırma hedeflerini açıkladı.

22.11.2024 22:38
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'SANATÇILARA HERHANGİ BİR İDEOLOJİK YAKLAŞIM İLE YAKLAŞMADIK'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bakanlığa ve bütçeye ilişkin sorularını iletti. Daha sonra Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali'ndeki sanatçılar ile ilgili ayrım yapılıp yapılmamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Vallahi bakın bu seneki Kültür Yolu Festivali'nde görev almış büyük konser dediğiniz 87 tane sanatçı listesi burada var, size veririm. Sanatçı listesini görürseniz de kriterimizin çok çeşitli olduğunu görürsünüz. Herhangi bir ideolojik yaklaşım ile yaklaşmadığımızı da çok net bir şekilde görürsünüz. Zaten Google'da arattığınızda bizim sanatçılarımızı orada görebiliyorsunuz. Bu konuda herkesin için rahat olsun" yanıtını verdi.

'İHALEYE EN YÜKSEK TEKLİFLERİ BENİM FİRMAM VERDİĞİ İÇİN BENDE KALMIŞ'

Ersoy, kendisine ait olan bir otelin kazandığı ihale iddialarına ilişkin, "Gelen bilgi eksik ve yanlış. Maalesef geçen son dönemde de karşıma çıktı ve her seferinde anlattım. İlgili milletvekillerine de kopyalarını verdim belgelerin. Bu sene de demek ki devam edilecek algıya. Ben net bir şekilde anlatayım; 2005 yılında ihaleye çıkmış Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2005 yılında ihaleye en yüksek teklifleri benim firmam verdiği için bende kalmış. 2006 yılında ihale bittikten sonra biz ön izin talebini yapmışız. Bize de 2006 tarihinde ön izin belgesini vermişler. Yani konunun günümüzle uzaktan yakından alakası yok. Benim makamım olmadan yaklaşık 20 yıl önceki konudan bahsediyoruz. Belgesi burada" dedi.

'KAMUOYUNA YANSIYAN RAKAMLARIN 20'DE 1'İNE DENK GELİYOR'

Kültür Yolu Festivalinin yüksek maliyetler ile ilgili yapıldığı iddialarını da yanıtlayan Bakan Ersoy, "Kültür Yolu çok geniş kapsamlı bir etkinlik. 7 aylık bir sürede 16 şehirde 9'ar gün festival olarak hesap ederseniz. 144 festival gününde 6 bin 700 etkinlik içeriyor. Zaten bütün illerin talep etmesinin arkasında bu var. Şimdi büyük sanatçı konserlerinize gelelim. Büyük konserlerin konser başı maliyeti kamuoyuna yansıyan belediye sahnelerinin, çok daha kapsamlı bir sahne artı teknik kısmını söylüyorum. Sadece kamuoyuna yansıyan rakamların 20'de 1'ine denk geliyor. Maliyetler açısından uçurum var ikisinin arasında. Ekranda gördüğümüzün 20'de 1'ine denk geliyor" ifadelerini kullandı.

'FORMULA 1'İ İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

İstanbul Park ihalesine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Ersoy, "Eğer konu teminatsa 4 milyar değil. Orada bir yanlışlar vardır. Yaklaşık maliyeti teminatın 270 milyon lira. Sani söz konusu rakam 4 milyar değil. İkincisi, eski firmayla devam ediyor olsaydık şu an da aylık 730 bin lira kira alıyor olacaktık. Şu anda aylık 300 bin dolar kira alıyoruz. Şimdi ayrıca bu firmanın verdiği teminat da şu an da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun. Kira ödemelerini düzenli yapmaya devam ediyor. Burada bir ayrıntıya girmek istiyorum. Firmanın bir tanesi evrakları yeterli olmadığı için elendi. Zaten açık ihale yapılmıştır biliyorsunuz. İki firma başvurmuş. Firmanın bir tanesi evrakları yeterli olmadığı için elendi. Zaten biz o bir tane firma ile o süreci yürütüyoruz. Bizim rakamlarımızı kabul ediyorsa olabilir. Şimdi esas oradaki konu ne? İhalenin ana konusu neydi derseniz. Orada yatırım şartları var. Bak gelirleri artıyor ama esas İstanbul'a Formula 1'i tekrar geri getirilebilir. Bizim aslında bu çalışmayı yapmamızın arkasındaki hepimiz İstanbul'a Formula 1 geri gelsin isteriz değil mi? Hepimiz isteriz. Biz Formula birden bakın biz tek başımıza talip değil. Dünyadaki birçok şehir şu anda Formula 1'i almak için İstanbul'la birlikte yarışıyor. Bizim Formula 1 Kurumu ile ilgili görüşmelerin süreci firmayla birlikte devam ediyor. İnşallah biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula 1'i İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz" dedi.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bakan Ersoy, yaklaşık 1 saat boyunca milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bakanlık bütçesini oylamaya sundu. Milletvekillerinin oylarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 53 milyar 202 milyon 392 bin liralık 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Sanatçı İddialarına Yanıt - Son Dakika

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