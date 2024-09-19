Turizmde Hedef 60 milyon Ziyaretçi

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda biz bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda bu 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolardır" dedi.

Karaman'a gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti ve valilik şeref defterini imzaladı. Ardından, AK Parti Karaman İl Başkanlığına geçen Ersoy, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Karaman'ın topraklarının bereketiyle Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik kattığını söyledi.

"Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türkçe kursları açtık"

Yunus Emre'nin ve Türkçe'nin sahibi Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu topraklar üzerinde yetiştiğini dile getiren Ersoy, Karaman'ın Türk dilinin başkenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkçe, üzerinde en fazla durduğumuz konuların başında dilimiz geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dilimizi koruyup geliştirmek adına çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türkçe kursları açtık. Bu sayede her yıl binlerce insanın Türkçe öğrenmesini sağlıyor, Türk kültürünü keşfetmesine zemin hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözünden yola çıkarak, dünyanın her köşesinde yer almanın, kültürümüzü, dilimizi o noktalara taşımanın önemini özellikle vurgulamak istiyorum. AK Parti iktidarında geçen 20 yılı aşkın sürede sadece buna odaklandık. Dilimizde, kültürümüzde uluslararası toplumun baskılarını karşı, tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi dik bir duruş sergiledik. Türkçenin son yıllarda bu denli ilgi görmesinin sebeplerinden biri de Türk dizileri oldu. Bakanlık olarak Türk dizilerinin farklı ülkelerde izlenmesini sağlamak amacıyla da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülkelerden biriyiz. Bir yandan dizilerimizin izlenmesini sağlıyor diğer yandan da bu ilginin karşılığında Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe kursları açıyoruz."

"200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirdik"

Türkiye'de eskiden turizm dendiğinde akla sadece deniz, kum ve plaj geldiğini belirten Ersoy, "Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden Türkiye'de turizm dendiğinde akla ilk bunlar geliyordu. Bunun sonucu olarak 2002'de ülkemize gelen turist sayısı yalnız 12 milyondu. Gelir ise 13 milyar dolardı. Peki biz ne yaptık? Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının desteğiyle kültür ve turizm alanında adeta devrim niteliğinde adımlar attık. Geldiğimiz noktada 200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirdik. Ağustos ayında Karaman'ın da tanıtım filmini hazırlattık ve uluslararası hesaplarda bu filmin yayınlanmasını sağladık. Ayrıca Mayıs ayında Kapadokya Üniversitesi iş birliği ile Karaman Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritasını da hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizin tanıtımına daha fazla odaklanıp, Karaman'a katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan turizmi 12 aya yayıp Türkiye'nin turizm pastasından daha yüksek pay alması, Karaman'a daha fazla turistin gelmesi için çalışma yaparak turizmi çeşitlendirdik" diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin arkeoliji alanında en fazla kazı yapan ülkelerin başında geldiğini, bu çalışmalarla Türkiye'nin dünya genelinde çok daha fazla dikkat çekmeye başladığını da vurguladı.

Yıllık 60 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Ersoy, "20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolar. Bu hedefleri aşacağımız günlerin de çok uzakta olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da paylaşmak isterim. Bu kadar önemli icraatın arkasındaki dik duruş olmasa bu noktaya gelmemize imkan yoktu. Cumhurbaşkanımız, kültür ve turizm alanında Türkiye'yi ileriye taşıyacak her girişimimizde bize sonuna kadar destek oldu. Onun bu kararlı iradesi sayesinde bugün dünya turizminde ön sıralarda yer alan bir ülke konumuna geldik" dedi.

"Hedefimizde daha iyi bir Türkiye var"

Ersoy, AK Parti'nin kurulduğunu günden bu yana Türkiye için çalıştığını vurgulayarak, "Önümüzde 2028 seçimleri var. Peki biz ne yapacağız? Dün olduğu gibi bugün de yarın da durmadan, yorulmadan çalışacağız. Çünkü hedefimizde daha iyi bir Türkiye var. Bugün sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Muhalefetin kazandığı belediyelerdeki yetersiz yönetimini de aklımızdan çıkartmamalıyız. 2028 seçimleri yolunda birlikte, yan yana, kol kola olduktan sonra kimse önümüzde duramaz. Siyaset tarihine geçmiş sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar" dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra Aktekke Camisi içinde bulunan Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesini ziyaret ederek dua etti. Buradan Gazi Kültür ve Sanat Evine geçen Ersoy, sektör temsilcileriyle toplantı yaptı.

Programa, Bakan Ersoy, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile daire müdürleri katıldı. - KARAMAN