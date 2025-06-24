Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri\'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması
24.06.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Halk Kütüphanesinin açılışında konuşan Ersoy, Kayseri'ye yeni ve çağdaş bir kütüphane binası kazandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğine yön veren tüm prestijli projelerin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Ersoy, kendisini en çok mutlu edenin kütüphane açılışları olduğunu belirtti.

Ersoy, Bakanlık olarak temel hedeflerinden birinin, halka her yaşta, her düzeyde bilgiye erişim imkanı sunmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan, paylaşımın ve üretimin merkezleri haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Bakanlığa bağlı 28 halk kütüphanesi bulunduğunu, Kayseri'ye çok kapsamlı, çağın gereksinimlerine uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphane daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile inşa edilen bu yeni kütüphane binası, 6 bin 200 metrekarelik geniş kullanım alanıyla şehrimize değer katan prestijli bir kültür yatırımıdır. Toplam 3 kattan oluşan bu kütüphane binamız, çok yönlü yapısıyla yalnızca kitap okunan bir mekan olmanın ötesinde, bilginin üretildiği, fikirlerin yeşerdiği, çocuklarımızın hem öğrenme hem de sanatsal ve kültürel etkinliklerle gelişim fırsatı bulacağı bir yaşam alanı olarak hizmet verecektir."

Rami Kütüphanesi 2 yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceden hareketle halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Ersoy, kütüphanenin 2 yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Kütüphanenin önemini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphanenin, 5 üniversiteye ve yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri'de, hem gençlerimiz hem de Kayseri halkı tarafından büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. 900'e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla öne çıkan bu kıymetli merkezde, bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer alıyor. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek. Kütüphanemizde ayrıca gençlerimiz, öğrencilerimiz için maker, kimya, matematik ve zeka atölyeleri de yer alacak."

Konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonu ile açılışı yapılan kütüphanenin, çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran Ersoy, tarih boyunca önemli bir merkez olan Kayseri'ye büyük ve donanımlı bir kütüphane kazandırmanın geçmişin birikimini geleceğe taşıma sorumluluklarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye bölgesinde akan kanın durması için ciddi gayretler sarf ediyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Bakan Ersoy'un Türk turizmine katkısının önemli olduğunu söyledi.

Etraflarında ciddi krizler olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Kuzeyde, güneyde, aşağıda bir soykırım var. Öbür tarafta haksız bir saldırı var. Bunlarla alakalı Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olabildiğince barış, huzur için, bölgenin kontrol altına girmesi, akan kanın durması, ateşkesin sağlanması, bir an önce barışın, huzurun gelmesi için ciddi gayretler sarf ediliyor. Sadece bunlar değil, diğer taraftan da asil milletimizin, 86 milyonun refahı için yapılması gereken ne varsa bunlar da hiçbir aksama olmaksızın büyük bir azimle, kararlılıkla yapıldı, yapılmaya devam ediliyor."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kültür Yolu Festivali'ne Kayseri'nin de dahil edilmesinin önemli olduğunu, festivale değer katmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin önemli bir tarihi geçmişe sahip, ticaretin merkezi olduğunu ve sahip oldukları zenginlikleri ön plana çıkaran çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, protokol üyeleri ile kütüphanenin açılışını yaptı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Politika, kayseri, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
20:27
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 22:53:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.