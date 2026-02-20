Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması

20.02.2026 17:11
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, savunmadan ekonomiye, ulaşımdan enerjiye, kültürden turizme kadar her alanda küresel bir aktör haline gelmiştir.

Bakan Ersoy, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nda düzenlenen "İl Teşkilatıyla Buluşma Toplantısı"nda, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin arındığı, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği mübarek ramazan ayının ikinci gününde burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanın rahmet, bereket ve paylaşmak olduğunu vurgulayan Ersoy, "Aynı sofrada buluşmanın, ekmeğimizi bölüşmenin, gönüllerimizi birleştirmenin adıdır. Milletvekilimiz ve il teşkilatımız bizi Kırıkkale'ye davet ettiğinde, arkadaşlarıma 'Diğer tüm planlarımızı iptal edin, ramazanın ikinci günü Kırıkkale'ye gideceğim, iftarımı da orada yapacağım' dedim. Bugün de sizlerleyiz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Kırıkkale'nin sanayisiyle, çalışkan insanıyla, vatanına ve milletine bağlı duruşuyla Anadolu'nun güçlü şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale'nin savunma sanayisinin köklü mirasıyla, üretim gücüyle ve genç nüfusuyla "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, savunmadan ekonomiye, ulaşımdan enerjiye, kültürden turizme kadar her alanda küresel bir aktör haline gelmiştir. Bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olmak bizler için büyük bir onurdur. Bizler de ülkemizin aydınlık geleceği ve çocuklarımıza daha müreffeh bir ülke emanet etmek için çalışıyoruz ama Cumhurbaşkanımız çok çok daha yoğun mesai yapıyor. Dünya liderleri ile bölgesel ve küresel çapta barış ve istikrarın sağlanması için görüşmeler yapıyor. Salı günü Türkiye-Afrika ilişkilerinde önemli bir başkent olan Etiyopya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği baş döndürüyor. Temmuz ayında da NATO Zirvesi çerçevesinde dünya liderlerini Ankara'da ağırlayacağız."

Ersoy, kültür ve turizm alanında elde ettikleri tarihi başarılarla ülkenin üst liglere çıktığını ifade etti.

Turizmde kırılan rekorların, kültürel mirasın ayağa kaldırılmasının, şehirlerin marka değerinin artmasının istikrarın ve güçlü siyasi iradenin sonucu olduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sadece ülkemizin kültürel mirasını korumakla kalmıyor, aynı zamanda şehirlerimizin sahip olduğu değerleri görünür kılmak, kültür, sanat ve turizm alanında her bir ilimizi daha güçlü hale getirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede 110 milyon lira yatırımla hizmete açtığımız Hasandede Kültür Merkezi Kırıkkale'mize çok yakıştı. Kırıkkale'ye yatırımlarımız sürüyor, sürecek. 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' kapsamında Kırıkkale'ye 1,2 milyon lira destek sağladık. Yatırımı ayrı, tanıtımı ayrı ele alıyoruz. Tanıtımı Turizmi Geliştirme Ajansı vasıtasıyla yapıyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar 8 toplantı yapıldı. 'GoKırıkkale' web sitesini hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Geçen yıl 39 ülkede reklam çalışmaları yaptık ve tanıtım filmine yönelik 7,5 milyon gösterim gerçekleşti. Kırıkkale'nin tanıtım filmini hazırlayıp 'Go Kırıkkale' ve 'Gezsen Kırıkkale' sosyal medya hesapları başta olmak üzere 'Go Türkiye' sosyal medya hesaplarından paylaşmıştık. Bu tanıtım filmimiz de ilgiyle karşılandı."

Bakan Ersoy, geçen yıl Kapadokya Üniversitesi ile Kırıkkale Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası'nı tamamladıklarını belirterek, yapacak çok işin, hazırlanmış çok projenin olduğunu, birer birer bu projeleri Kırıkkale'ye kazandıracaklarını kaydetti.

Bu mübarek ayın, ülkeye, millete ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Ersoy, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin." dedi.

Toplantıya, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve partililer katıldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i de ziyaret eden Ersoy, basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Haberler, Kırıkkale, Politika, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

