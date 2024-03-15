Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 yeni kütüphane hedefine ulaşıldığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, "2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.
Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesindeki halk kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, 21. yüzyıla damgasını vuran en önemli kavramlardan birinin bilgi toplumu olduğunu ve bilginin topluma ulaşabilmesinde en önemli rolü kütüphanelerin üstleneceğini söyledi.
Halk kütüphanelerinin bireylere hayatlarının her döneminde bilgi sağlayan, kılavuzluk eden, gerektiğinde eğitim ve öğretim imkanları oluşturan hizmet kuruluşları olarak da değerlendirildiğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:
"Değişen ve gelişen yeni düzene ayak uydurabilen halk kütüphanelerimiz, bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında en değerli yapı taşlarını oluşturacaktır. Halk kütüphanelerinin, toplumların şekillenmesinde ve toplumsal paylaşımın sağlanmasında oldukça önemli rolleri var. Bu kurumlar, bilginin depolandığı yerler olmaktan çıkıp bir bilgi üretim merkezine dönüşmüşlerdir. Kütüphaneler, sadece kitap depoları değildir. Kütüphane, bireyin farklı dünyaları keşfetmesini sağlayan, kültürün, sanatın ve düşüncenin merkezde olduğu farklı bir sosyalleşmeyi mümkün kılan merkezlerdir."
Bakanlığa bağlı kütüphanelerin sayısı 1298'e ulaştı
Hedeflerinin ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların kültüre, sanata, kitaba ulaşma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacakları sistem kurmak olduğunu vurgulayan Ersoy, bu doğrultuda vatandaşların kitapla bağlarını güçlendirmek, kitaba erişimlerini kolaylaştırmak adına yeni bir kütüphanecilik vizyonu geliştirdiklerini kaydetti.
Bakanlık olarak kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlatan Ersoy, "Bakanlığımıza bağlı kütüphane sayısı 1298'e ulaşmış durumda. Son beş yılda 300'e yakın halk kütüphanesi inşa edilmiş ya da yeniden yapılandırılmıştır. Bakanlığımızın yatırımları ve yerel yönetimlerle ortak yaptığı yatırımlar kapsamında 200'e yakın halk kütüphanesinin yapım, onarım ve iyileştirilme çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.
2024'te 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphane
Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 85 gezici kütüphaneyle hizmet verildiğini söyleyen Ersoy, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefimize gururla ulaştık. 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.
Kütüphane hizmetlerinin teknolojik ve sosyolojik dönüşümlere bağlı olarak bireylerin talepleri, ihtiyaçları ve özel gereksinimleri doğrultusunda geliştirildiğini ve çeşitlendirildiğini belirten Ersoy, bu kapsamda yeni kütüphanecilik vizyonuyla AVM, gar, bebek ve tematik kütüphaneler kurduklarını anlattı.
Bakan Ersoy, Antalya'da Bakanlığına bağlı hizmet veren bir il halk, 14 ilçe halk, 2 semt, bir havalimanı, bir turizm seyahat, bir bebek ve çocuk kütüphanesi olmak üzere 20 halk kütüphanesi ile 2 gezici kütüphanenin bulunduğunu söyledi.
Memleketi İbradı'da da bir halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmekten büyük gurur yaşadığını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İbradı'mıza yenilikçi kütüphane anlayışıyla tam uyumlu hizmet sunan, aynı zamanda yöremizin mimari özelliklerini de yansıtan önemli bir eser, yeni bir kültürel mekan kazandırdık. Daha önce kütüphanecilik hizmetleri açısından çok da uygun olmayan küçük bir mekanda hizmet veriliyordu. Yeni kütüphanemizde ise 2 bin 176 metrekare kapalı alana sahip ve yüzlerce kullanıcımızın aynı anda faydalanabileceği bir yapı oluşturduk. Yeni kütüphanemiz bebek, çocuk ve gençlere özel bölümleri, oyun alanları, konferans ve etkinlik salonu, atölyeleri, bilişim salonu ile yeni nesil bir kütüphane deneyimi imkanı sunuyor."
"Kütüphanelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"
Kütüphanede 30 binden fazla kitabın bulunduğunu dile getiren Ersoy, bu koleksiyonu hızla büyütmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Kütüphanenin kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler, atölyeler, söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık eğitimleriyle de kente değer katacağını anlatan Ersoy, İbradı'da tüm gençlerin kitaba, kültürel etkinliklere ulaşmasını istediklerini ifade etti.
Ülkenin kültür, sanat ve düşünce hayatına yön verecek, çalışan, üreten ve kendine güvenen nesillerin oluşmasına katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:
"İnşallah ülkemizin yeni sanatçıları ve bilim insanları bu topraklardan çıkacaktır. Uluslararası sinema festivallerinde ödül alan, dünya sanat çevrelerinin adından saygıyla bahsettiği, bilim dünyasına yön veren gençlerin yetişmesine katkı sağlamak, bizim temel motivasyonumuzdur. Bakanlık olarak her alanda kendini yetiştirmiş, okuyan, yaşadığı çağa değerler üreten nesiller yetiştirmek amacıyla kütüphanelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."
Ersoy, açılış sonrası kütüphaneyi gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Son Dakika › Politika › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 yeni kütüphane hedefine ulaşıldığını açıkladı - Son Dakika
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