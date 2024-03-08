Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turistin sadece klasik bölgelere değil Akseki, İbradı, Ormana, Kepez gibi noktalara da yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda arkeolojik değerlerin restorasyonu, ören yerlerinin ihyası gibi ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Ersoy, Antalya'nın Akseki ilçesinde muhtarlar, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Aksekililerin desteklerinden her zaman mutluluk duyduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya çok önem verdiğini ve burayı hassasiyetle takip ettiğini dile getiren Ersoy, Antalya'nın bütün ilçelerini tek tek dolaşarak ihtiyaçları belirlediğini söyledi.
Mahalli idareler seçiminin önemine dikkati çeken Ersoy, "Antalya'da Büyükşehri aldıktan sonra kentte çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. Hem ilçe hem büyükşehir hem de devlet olarak iyi ve uyumlu bir üçlü oluşturduğumuz zaman iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Akseki'nin baba ocağı olduğunu belirten Ersoy, "Antalya önümüzdeki 4 yılda çok daha hızlı gelişecek. Turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Bu yıl çok daha turist alan bir kentimiz olacak. Turistin sadece klasik bölgelere değil Akseki, İbradı, Ormana, Kepez gibi noktalara da yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda arkeolojik değerlerin restorasyonu, ören yerlerinin ihyası gibi ciddi çalışmalar yapıyoruz."
Ersoy, toplantının sonunda katılımcıların taleplerini dinledi.
Son Dakika › Politika › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yapıyor - Son Dakika
Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?