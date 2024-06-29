Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Eski Van Şehri Restorasyon ve İhya Çalışmalarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Eski Van Şehri Restorasyon ve İhya Çalışmalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Eski Van Şehri Restorasyon ve İhya Çalışmalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a dahil edildiğini belirterek, Eski Van Şehri'nin ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Bakan Ersoy ayrıca, Van'ın turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmaları doğrultusunda önemli bir proje ve uygulama merkezi olduğunu vurguladı.

29.06.2024 12:34
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a dahil edildiğini belirterek, "Eski Van Şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır" dedi.

Sabah saatlerinde çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Van Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Ersoy, bu toprakların potansiyelinin ne denli büyük olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "İstedik ki ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirası yaşatılsın, anlatılsın ve aktarılsın, neticede bu büyük zenginliğe dair farkındalık mümkün olduğunca artsın, hak ettiği gibi uluslararası bir marka olarak Türkiye'ye ve Türk milletine fayda sunsun. İşte Van böylesi önemli bir amacın, bu denli önemli bir markanın parçası olmuştur. Şüphesiz ki medeniyetlerin ve kültürlerin binlerce yıl harman olup kaynaştığı, nesilden nesile bu kültürel birikimin ve bilginin aktarıldığı; toprağında ve insanında böylesi bir tarihin yaşamaya devam ettiği bir şehir olarak Van bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyacaktır. Bizler bu toprakların potansiyelinin ne denli büyük olduğunun bilincindeyiz. Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür-turizm şehri olması için çok ciddi adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Hatırlatmak isterim ki Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a da dahil edilmiştir. Eski Van Şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır" dedi.

En önemli ve öncelikli hedeflerinden biri olan turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmaları doğrultusunda Van'ın yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Önemini her platformda sıkça vurguladığımız İl Turizm Master Planı çalışmalarına Samsun ile birlikte öncülük etmiştir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olan Van Turizm Master Planı 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür-turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım" diyen Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizi bu güçlü adımlarla inşallah Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var. Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koymaktadır. Artık turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız. Geldiğimiz bu noktayı, elde ettiğimiz kazanımları koruyacak; sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde daha fazlası ve daha iyisi için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da bölge bölge, il il ülkemizin bütününü kapsayan bir anlayışla, yerelden genele bütün potansiyelimizi değerlendirme kararlılığıyla gerçekleştireceğiz. Bugün de kültürel birikim ve varlığımızı; gelenekselden modern form ve anlayışlara uzanan sanatsal üretim ve uygulamalarımızı yaşatmanın, geliştirme ve zenginleştirmenin benzersiz bir adımını attık. Bu alanlarda ülkemize dair bilinirlik ve farkındalığın, pozitif algı ve ilginin önünü açacak bir marka ortaya çıkardık. Unutulmamalıdır ki kültür ve sanat bir milletin özgün kimliğini ortaya koyan en değerli soyut ve somut öğeleri içinde barındırır. Bu yönleriyle hem toplumsal hayat için vazgeçilmezdirler hem de turizmde fark oluşturan, sizi rakiplerinizden ayrıştırıp öne çıkaran en prestijli ürünlerin kaynağıdırlar. Bu bilinçle attığımız adımlar, sağladığımız destekler ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bugün kültür-sanat alanında sürekli üreten, etkinlik ve izleyici rekorları kıran bir Türkiye vardır. Sıklıkla ifade ettiğim gibi biz başarıları başlangıç kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Dolayısıyla durmayacağız, yorulmayacağız, geldiğimiz noktayla asla yetinmeyeceğiz. Elde ettiklerimizin ötesine bakmaya; geleceği bugünden, bu andan başlayarak inşa etmeye devam edeceğiz. Bunu da yine milletimizden aldığımız güçle ve daima omuz omuza yürüdüğümüz turizm ve kültür-sanat paydaşlarımızla yapacağız."

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından müzede düzenlenen çeşitli etkinlikleri inceledi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Eski Van Şehri Restorasyon ve İhya Çalışmalarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Eski Van Şehri Restorasyon ve İhya Çalışmalarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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