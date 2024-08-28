Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan\'da Cumhurbaşkanı ile görüştü

Politika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Bakan Ersoy, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Özbekistan'da, ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ve Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Ersoy, Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.