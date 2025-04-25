Kuraklık Nedeniyle Afet Bölgesi İlanı İsteniyor - Son Dakika
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Politika

Kuraklık Nedeniyle Afet Bölgesi İlanı İsteniyor

HÜDA PAR Milletvekili Demir, kuraklıktan etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

25.04.2025 17:50
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kuraklıktan etkilenen bölgelerin "afet bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuraklığın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuraklık nedeniyle bu yıl tarım alanlarının büyük çoğunluğunda hasat elde edilemeyeceğini ifade eden Demir, bu durumun sadece çiftçileri değil, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da etkileyeceğini vurguladı.

Bu zor süreçte en büyük mağduriyeti çiftçilerin yaşayacağına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz zaten yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kazanmak için değil, ayakta kalabilmek için üretim yapıyor. Bu ağır yükün üzerine kuraklık da gelince çiftçilerimiz ağır borç yükü altında kalacak, belki de ileriki yıllarda üretim yapamayacak. Zirai don olayının yaşandığı yerlerde nasıl çözüm geliştirip, çiftçilere destek verilip oralar afet bölgesi ilan edildiyse, aynı şekilde ağır kuraklığın yaşandığı Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa gibi illerimizin de afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekir. Bu çiftçilerimizin masraflarının karşılanması gerekir. Aksi durumda bu vatandaşlarımız önümüzdeki yıl üretim yapamaz hale gelecek. Acil şekilde bu bölgelerde afet bölgesi ilan edilmesi ihtiyacı var."

Demir, Van Ferit Melen Havalimanı'nın tadilat nedeniyle bir süre kapanacağını, bu durumun bölge insanını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçilmesini isteyen Demir, "Havalimanı kapatılmadan da bir tamirat imkanı oluşturulması gerekir." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kuraklık Nedeniyle Afet Bölgesi İlanı İsteniyor - Son Dakika

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