Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti - Son Dakika
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Politika

Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti

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İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası 44 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin Zorlu'nun istifası sonrası sandalye sayısı 29'a geriledi.

02.01.2025 13:54
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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu, istifa açıklamasında partide "ortak hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini" savundu.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Zorlu'nun istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. Bu istifayla birlikte İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 29'a geriledi.

İşte TBMM'deki sandalye dağılımı;

Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti

AK PARTİ'YE KATILACAĞI KONUŞULUYOR

Son olarak İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemde... Bilindiği üzere İyi Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katılmıştı. İki ismin ardından İyi Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da AK Parti saflarına katılan bir diğer isim olmuştu.

Kürşad Zorlu istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Veda Vakti… Aziz Milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

"İYİ PARTİ İLE RESMİ BAĞIMI NOKTALIYORUM"

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.

"POLEMİK" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

Kürşad Zorlu\'nun istifası sonrası Meclis\'te sandalye dağılımı değişti

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Son Dakika Politika Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti - Son Dakika

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