Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika
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Politika

Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

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AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK)'na giren Kürşad Zorlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda da yer aldı. Zorlu, MYK'da da Türk Devletleri ile İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Zorlu'nun görev alacağıTürk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, AK Parti'de tüzük değişikliği ile kurulmuştu.

23.02.2025 19:23  Güncelleme: 20:35
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AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeni AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) belirlendi. Kongre sonrası yapılan MKYK toplantısında ise partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturuldu.

KÜRŞAD ZORLU'YA BİR GÖREV DAHA

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu, açıklanan MKYK listesinde kendisine yer bulurken; MYK'da da kritik bir görev üstlenecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE KURULMUŞTU

Zorlu'nun görev alacağıTürk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, AK Parti'de tüzük değişikliği ile kurulmuştu.

İŞTE MYK LİSTESİ

AK Parti'nin yeni MYK'sında AK Parti MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler BaşkanıAhmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman,Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

Kürşad Zorlu\'ya AK Parti\'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

Merkez Yürütme Kurulu, Kürşad Zorlu, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmed Mehmed:
    Bakalım bunları da satar mı 56 6 Yanıtla
  • Sinan K:
    bakalım bir dahaki durağı neresi olacak menfaat dünyası iste 42 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    Menfaat dünyası bunlar siyaset diyor biz dönek 37 3 Yanıtla
  • Casper:
    Paralı Asker Bunlar Sonu Nasıl Olacak 36 2 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    Bunların yaptığı siyaset değil, menfayet 36 1 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Yanlış olmuştur. Bu kadar emeği olan gerçek Ak Partili varken daha dün gelenin hooop en başa konması doğru değildir. Eminim ki bir çok kişinin de hoşuna gitmemiştir ama itiraz etme cesaretini gösteremezler. 26 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Böyle yanar döner tipler her şeyi herkesi çıkarları uğruna gözünü bile kırpmadan satar. Çünkü satılıktırlar para verene giderler.. 22 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yan gel yat 18 1 Yanıtla
  • Osman:
    Kürşat bey umarım staj mağdurlarına verdiği sözü unutmaz. 9 8 Yanıtla
  • Kazım Dikmen:
    Çocukları yokmu bunların 9 4 Yanıtla
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