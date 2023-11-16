Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde AK Parti grup toplantısı için kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'ye 41 gündür bomba yağdıran İsrail'e yönelik sert tepki gösteren Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.
Kürsüde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarda davetsiz bir misafiri vardı. Erdoğan'ın omzuna bir arının konduğunu gören koruması kıvrak bir hareketle müdahalede bulundu.
Arıyı eliyle Erdoğan'ın omzundan yere düşüren koruma, daha sonra üzerine basarak etkisiz hale getirdi. Show Haber, AK Parti grup toplantısında yaşanan ilginç olayı anbean görüntüledi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi - Son Dakika