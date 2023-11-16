Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde AK Parti grup toplantısı için kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Gazze'ye 41 gündür bomba yağdıran İsrail'e yönelik sert tepki gösteren Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

ERDOĞAN'IN DAVETSİZ BİR MİSAFİRİ VARDI

Kürsüde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarda davetsiz bir misafiri vardı. Erdoğan'ın omzuna bir arının konduğunu gören koruması kıvrak bir hareketle müdahalede bulundu.

EL HAREKETİYLE ARIYI YERE DÜŞÜRÜP ÜZERİNE BASTI

Arıyı eliyle Erdoğan'ın omzundan yere düşüren koruma, daha sonra üzerine basarak etkisiz hale getirdi. Show Haber, AK Parti grup toplantısında yaşanan ilginç olayı anbean görüntüledi.