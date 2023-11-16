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Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi

16.11.2023 08:56  - Güncelleme: 09:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e tepki gösterdiği dünkü grup toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. Kürsüde konuşmasına devam eden Erdoğan'ın omzuna bir arı kondu. Korumanın son anda fark edip müdahale ettiği arı Erdoğan'ın omzundan yere düşerken, koruma tarafından üzerine basılarak etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde AK Parti grup toplantısı için kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Gazze'ye 41 gündür bomba yağdıran İsrail'e yönelik sert tepki gösteren Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Kürsüde konuşan Erdoğan'ın omzuna arı kondu! Koruması hemen müdahale edip etkisiz hale getirdi

ERDOĞAN'IN DAVETSİZ BİR MİSAFİRİ VARDI

Kürsüde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarda davetsiz bir misafiri vardı. Erdoğan'ın omzuna bir arının konduğunu gören koruması kıvrak bir hareketle müdahalede bulundu.

Kürsüde konuşan Erdoğan'ın omzuna arı kondu! Koruması hemen müdahale edip etkisiz hale getirdi

EL HAREKETİYLE ARIYI YERE DÜŞÜRÜP ÜZERİNE BASTI

Arıyı eliyle Erdoğan'ın omzundan yere düşüren koruma, daha sonra üzerine basarak etkisiz hale getirdi. Show Haber, AK Parti grup toplantısında yaşanan ilginç olayı anbean görüntüledi.

AK Parti, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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