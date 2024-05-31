Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde istediği başarıyı elde edemeyen İYİ Parti'de kongre süreci yaşanmış ve Meral Akşener tekrar aday olmayınca genel başkanlık yarışını Müsavat Dervişoğlu kazanarak İYİ Parti'nin lideri olmuştu. Akşener'in koltuğu bırakmasından sonra parti kurullarında görev alan ve milletvekili seçilen bazı kişiler art arda istifa ettiğini duyurdu. Son olarak ise İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetin, milletimize hizmet etmek, ülkemizi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olduğuna inanıyorum. Bu inançla, İYİ Parti'de başladığım siyasi yaşamımda, 2023 genel seçimleri öncesinde İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan milletvekili temayül yoklamasında birinci çıkarak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı oldum. 14 Mayıs genel seçimlerinde ise Antalyalı hemşerilerimin takdiriyle, milletvekili seçildim. Bugüne kadar da milletin vekili olmayı gaye edindim, özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

"ÜLKEYE HİZMET KOŞULLARI İYİ PARTİ'DE ORTADAN KALKTI"

Ancak, büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle, İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de, ülkemiz ve milletimiz için, daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 35'E DÜŞTÜ

Aykut Kaya'nın istifası sonrası İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düşmüş oldu.

AYKUT KAYA KİMDİR?

1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünde tamamladı. Lisansüstü eğitimini ise Amerika'da Baldwin-Wallace College'da Uluslararası İşletme alanında yaptı. 2003 yılında Genel Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaya başladığı Kaya Homes Şirketi adına 2016 yılında Suudi yatırım fonuna ait Saudi Real Estate Company (Al Akaria) ile ortak Saudi Real Estate Construction Company'i kurdu ve Başkan Yardımcısı daha sonra da CEO oldu.

2020 yılı sonunda Türkiye'ye geri dönen Aykut Kaya, Kaya Homes Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı. DEİK Türkiye Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Türkiye İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığını yürütmüştür. 2021 yılı Şubat ayında başlamış olup halen İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcılığı görevindedir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Aykut Kaya iki çocuk babasıdır.