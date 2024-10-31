Kurtulmuş: Anayasa Gündemi Meclis'in Görevi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş: Anayasa Gündemi Meclis'in Görevi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni bir anayasa yapmanın Meclis'in ödevi olduğunu söyledi.

31.10.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasanın ilk dört maddesini tartışmayı gündeme getirmeden ülkenin, devletin, milletin bağımsızlığı bütünlüğünü ve kurucu ilkeleri göz önüne alarak Türkiye'nin yeni döneme ilişkin beklentilerini, halkın beklentilerini karşılayacak Anayasa'nın yapılması Meclisin vazifesi hem de ödevidir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesini sağlamak gibi meclisin böyle bir görevi olmadığı gibi Anayasa çalışmalarında bugüne kadar tek bir kişiden bile böyle bir sözü duymadım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ve 2023 Kesin Hesap Kanun teklifine ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, anayasa konusunda, "İkinci yüzyıla 28. Dönem Parlamenterleri olarak yapabileceğimiz en önemi katkılardan, en önemli tarihi sorumluluklardan bir tanesi yeni bir anayasa yapımı için gayret sarf etmektir. Eğer başarabilirsek, olumlu bir sonuç almaktır. Demokratik, katılımcı, kuşatıcı, kapsayıcı, güçler ayrılığı prensiplerini tam anlamıyla tahkim etmiş, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili eksiklikleri de tamamlayan, yetki ve denetim mekanizmalarını iyi kurulduğu özgürlükçü bir anayasa yapımı bu Meclis'in görevidir. Meclis Başkanının elinde bir madde hazırlanmış bir anayasa metni yoktur. Bugüne kadar sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için hiçbir yerde, hiçbir şekilde Anayasa'nın maddeleriyle ilgili tartışmanın, konuşmanın içinde olmadım. Meclis Başkanı olarak sürecin şeffaf, açık, siyasi partilerin bütün müktesebatın ortaya koyabildikleri, hem sivil hem üniversitelerin akademik çevrelerin müktesebatın ortaya koyabilmeleri için süreci yürütmekte kendimi sorumlu hissettim" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Anayasanın ilk dört maddesini tartışmayı gündeme getirmeden ülkenin, devletin, milletin bağımsızlığı bütünlüğünü ve kurucu ilkeleri göz önüne alarak Türkiye'nin yeni döneme ilişkin beklentilerini, halkın beklentilerini karşılayacak anayasanın yapılması Meclis'in vazifesi hem de ödevidir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesini sağlamak gibi meclisin böyle bir görevi olmadığı gibi Anayasa çalışmalarında bugüne kadar tek bir kişiden bile böyle bir sözü duymadım."

Kurtulmuş, Anayasa'nın üçüncü maddesinin değiştirilmesi teklifi yaptığının çarpıtma olduğunu söyleyerek, "Gazi Üniversitesi açılış töreninde Anayasa ile ilgili genel konular konuştuktan sonra hiçbir şekilde madde içeriklerini konuşmadığım bir konuşmanın en sonunda anayasaların nasıl olduğu, içeriğindeki maddelerin ne olduğu kadar önemli iki konuya dikkat çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum diyorum. Bu Anayasa Parlamento yapacağına göre bu ilk dört madde tartışması nereden çıktı? Benim söylediğim, iki konu Anayasaların ruhu, çok kere değiştirilmesine rağmen 1980 ruhu hala metinlerin içinde. Anayasaların ideolojisinin olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerden bahsederek, " TUSAŞ'ta yaşanan saldırı hem zamanlaması hem yerin seçimi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir dönem başlangıcında Cumhuriyetin ikinci asrında yeniden terör sarmal içine girmesinin planlı saldırıdır. Önümüzdeki dönemde siyonizmin anladığı bir zaman. Bu terör karşısında hem milletimiz birlik beraberlik içerisinde bütünleşmiş hem de gerekli tepkiyi ortaya koymuştur. Özellikle siyonizmin arz-ı mevud planlarının adım adım gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bunun sonuçlarının da alınmaya başlandığı bu dönemde, Türk milleti olarak hep beraber güçlü bir şekilde birlik beraberlik tablosunu ortaya koymak zorundayız. Terörün olmadığı, terörün tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalktığı bir Türkiye'yi kurmak da TBMM'nin vazifesidir. Bunun için siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, bu konudaki ortak zemini tahkim etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, Güvenlik, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Anayasa Gündemi Meclis'in Görevi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:12:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Anayasa Gündemi Meclis'in Görevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.