Kurtulmuş: Anayasa Gündemi Meclis'in Görevi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasanın ilk dört maddesini tartışmayı gündeme getirmeden ülkenin, devletin, milletin bağımsızlığı bütünlüğünü ve kurucu ilkeleri göz önüne alarak Türkiye'nin yeni döneme ilişkin beklentilerini, halkın beklentilerini karşılayacak Anayasa'nın yapılması Meclisin vazifesi hem de ödevidir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesini sağlamak gibi meclisin böyle bir görevi olmadığı gibi Anayasa çalışmalarında bugüne kadar tek bir kişiden bile böyle bir sözü duymadım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ve 2023 Kesin Hesap Kanun teklifine ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, anayasa konusunda, "İkinci yüzyıla 28. Dönem Parlamenterleri olarak yapabileceğimiz en önemi katkılardan, en önemli tarihi sorumluluklardan bir tanesi yeni bir anayasa yapımı için gayret sarf etmektir. Eğer başarabilirsek, olumlu bir sonuç almaktır. Demokratik, katılımcı, kuşatıcı, kapsayıcı, güçler ayrılığı prensiplerini tam anlamıyla tahkim etmiş, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili eksiklikleri de tamamlayan, yetki ve denetim mekanizmalarını iyi kurulduğu özgürlükçü bir anayasa yapımı bu Meclis'in görevidir. Meclis Başkanının elinde bir madde hazırlanmış bir anayasa metni yoktur. Bugüne kadar sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için hiçbir yerde, hiçbir şekilde Anayasa'nın maddeleriyle ilgili tartışmanın, konuşmanın içinde olmadım. Meclis Başkanı olarak sürecin şeffaf, açık, siyasi partilerin bütün müktesebatın ortaya koyabildikleri, hem sivil hem üniversitelerin akademik çevrelerin müktesebatın ortaya koyabilmeleri için süreci yürütmekte kendimi sorumlu hissettim" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Anayasanın ilk dört maddesini tartışmayı gündeme getirmeden ülkenin, devletin, milletin bağımsızlığı bütünlüğünü ve kurucu ilkeleri göz önüne alarak Türkiye'nin yeni döneme ilişkin beklentilerini, halkın beklentilerini karşılayacak anayasanın yapılması Meclis'in vazifesi hem de ödevidir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesini sağlamak gibi meclisin böyle bir görevi olmadığı gibi Anayasa çalışmalarında bugüne kadar tek bir kişiden bile böyle bir sözü duymadım."

Kurtulmuş, Anayasa'nın üçüncü maddesinin değiştirilmesi teklifi yaptığının çarpıtma olduğunu söyleyerek, "Gazi Üniversitesi açılış töreninde Anayasa ile ilgili genel konular konuştuktan sonra hiçbir şekilde madde içeriklerini konuşmadığım bir konuşmanın en sonunda anayasaların nasıl olduğu, içeriğindeki maddelerin ne olduğu kadar önemli iki konuya dikkat çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum diyorum. Bu Anayasa Parlamento yapacağına göre bu ilk dört madde tartışması nereden çıktı? Benim söylediğim, iki konu Anayasaların ruhu, çok kere değiştirilmesine rağmen 1980 ruhu hala metinlerin içinde. Anayasaların ideolojisinin olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerden bahsederek, " TUSAŞ'ta yaşanan saldırı hem zamanlaması hem yerin seçimi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir dönem başlangıcında Cumhuriyetin ikinci asrında yeniden terör sarmal içine girmesinin planlı saldırıdır. Önümüzdeki dönemde siyonizmin anladığı bir zaman. Bu terör karşısında hem milletimiz birlik beraberlik içerisinde bütünleşmiş hem de gerekli tepkiyi ortaya koymuştur. Özellikle siyonizmin arz-ı mevud planlarının adım adım gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bunun sonuçlarının da alınmaya başlandığı bu dönemde, Türk milleti olarak hep beraber güçlü bir şekilde birlik beraberlik tablosunu ortaya koymak zorundayız. Terörün olmadığı, terörün tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalktığı bir Türkiye'yi kurmak da TBMM'nin vazifesidir. Bunun için siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, bu konudaki ortak zemini tahkim etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. - ANKARA